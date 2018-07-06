Сборная Бельгии стала вторым полуфиналистом ЧМ по футболу
В матче одной четвертой финала против команды Бразилии. Бельгийцы выиграли со счетом 2:1 В полуфинале Бельгия сыграет с командой Франции, обыгравшей сегодня уругвайцев со счетом 2:0.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В матче одной четвертой финала против команды Бразилии. Бельгийцы выиграли со счетом 2:1 В полуфинале Бельгия сыграет с командой Франции, обыгравшей сегодня уругвайцев со счетом 2:0.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт