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23:59, 06 июля 2018

Руководство «Единой России» подготовило аргументы в пользу повышения пенсионного возраста

Материалы, которые уже разосланы региональным отделениям, станут основой «разъяснительной работы» с гражданами, единороссы попытаются убедить россиян в том, что пенсионная реформа — это правильное и своевременное решение.

Одна из основных задач «Единой России» — доходчиво объяснить гражданам плюсы «пенсионного маневра». «Мы не должны давать оппозиции возможность заниматься популизмом и набирать очки на этой теме», — заявил собеседник «РБК». Подлинность методички, попавшей в распоряжение издания, уже подтвердили сразу два источника, близких к руководству партии власти. В материалах презентации говорится, что пенсионный возраст выше, чем в России, уже установили 70 процентов стран, включая Белоруссию. Напомнят единороссы и об обещанной прибавке к пенсии тем, кто уже ее получает. Речь идет о тысяче рублей Специалисты Минздрава, между тем, выступили со своим видением позитивных сторон реформы. Главный гериатр ведомства в интервью агентству РИА «Новости» сказала, например, что неработающие мужчины чаще злоупотребляют спиртным и страдают депрессией. План смягчения параметров реформы, по сведениям Reuters, включает в себя повышение пенсионного возраста для женщин не на 8 лет, а на 5. Также власти могут ввести понятие «предпенсионный возраст». Окончательное решение рассчитывают принять к осени, в преддверии региональных выборов. Не исключено, что о смягчении реформы заявит лично Владимир Путин. «Очевидно, что президент должен что-то подарить», — сказал один из собеседников агентства Reuters.

В начале июля во многих городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста, они были организованы профсоюзами, штабами Алексея Навального и представителями парламентских партий.

Комментарии

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olegleon 07 июля 2018 | 00:11

"пенсионная реформа — это правильное и своевременное решение. "

ведь Путин сказал, что пока он президент, то повышения не будет, а значит он уйдёт

kir_pich_101 07 июля 2018 | 00:13

olegleon: В мир иной?
Тогда это подарок.
А ты с голоду не подохнешь?

olegleon 07 июля 2018 | 00:17

kir_pich_101: скорее ты культурным станешь, чем Путин уйдёт. хотя, возможно, я ошибаюсь с первым предположением

tks 07 июля 2018 | 00:19

olegleon: А какиВы полагаете, Путин уйдёт культурно или бескультурно?

olegleon 07 июля 2018 | 00:26

tks: полагаю, что услышим про "Божья роса" ради очередного "а раньше тоже Вы были? спасибо Вам". человек, который не думает о будущем экономики своей страны, не думает и уходить

neburzhui2 07 июля 2018 | 01:04

Напомнят единороссы и об обещанной прибавке к пенсии тем, кто уже ее получает. Речь идет о тысяче рублей

А я неблагодарный голосовал за коммунистов. Вот они истинные благодетели. Живут нуждами каждого человека. Знали что я со товарищами в этом году на пенсию выйдем. :-))

danko1 07 июля 2018 | 00:21

kir_pich_101: Если ЕР считает, что в повышении пенсионного возраста одни плюсы, то пусть лапшу на уши населению не вешает, а объявит о повышении пенсионного возраста для своих членов.
В виде эксперимента.
А остальные перейдут, когда 25 млн. рабочих мест появится, что в программе не только президента было, но и ЕР.

kir_pich_101 07 июля 2018 | 00:26

danko1: Только эти плюсы в виде плохого питания и медобслуживания нам, а им минусы в виде заграницы и материального обеспечения. Как бы нам уравновесить? Веревк а у меня есть...

begly_ 07 июля 2018 | 00:47

Заботливо передвигая пенсионный возраст, правительство отодвигает человека от старости.

neburzhui2 07 июля 2018 | 01:08

danko1: danko1:
А остальные перейдут, когда 25 млн. рабочих мест появится, что в программе не только президента было, но и ЕР.

В капиталистическом обществе не государство создаёт рабочие места, а господа предприниматели. На кого жалуетесь ? Вам царь батюшка нужен ? :-))

dr_botov 07 июля 2018 | 00:37

olegleon:
Не уйдёт: переименует себя из президента в скреподержца — делов-то!

lenin3 07 июля 2018 | 00:12

В принципе,и трахание дорогих россиян по пятницам в очко Едрисня может объявить "правильным и своевременным решением".Но,вот,если как в 1917-м начнут трахать саму Едрисню,то она начнет возмущаться,но её всё равно повесят в знак благодарности...

jetsam 07 июля 2018 | 00:20

единственный аргумент ЕДросов
- "нам не на что обновить прошлогодние феррари, уймитесь, холопы..."

vadimp 07 июля 2018 | 00:24

" ... что пенсионная реформа — это правильное и своевременное решение."

Гнать в зашей эту ПЖиВ - вот это правильное и своевременное решение!

kondrat_vlad 07 июля 2018 | 00:30

Если бы это действительно была партия а не свора холуев, можно было бы понять. Но после того что они нагадили и засрали страну за 20 лет, опустили так что мы уже в 12 веке нашей эры бы лучше жили, Батый был бы поумнее чем вся свора этих продажных свиноматок, жрущих из провластной лоханки.

Все что эта Едрастия предлагает это связанно с воровством, обнищанием и оболваниваем народа.

salut__521 07 июля 2018 | 00:34

Аргументарии хреновы... Почём гектар личных замковых владений брали, аргументарии?..

lager23 07 июля 2018 | 00:39

Странанаеб@лово — звучит стильно, и в духе времени 19-го года правления случайного и алчного человека в кругу вороватых друзей...

lion64__2 07 июля 2018 | 00:43

Правильное и своевременное решение это конфискация имущества у активных участников ОПС "Едросня" с последующим охранным арестом оных.

marika919 07 июля 2018 | 00:48

Нужно сравнять пенсионный возраст ментов всяких и обычных граждан. И тогда ничего поднимать не придется. А то простые люди платят взносы и умирают, чтоб эти наглые хари могли бить нас на митингах и еще пенсию за это получать. За наш счет !

hrzn877 07 июля 2018 | 00:54

Удивительно, что россияне не понимают самых элементарных законов мироздания - если куда-то прибыло, то откуда-то убыло. Прибыл Крым, Донбасс, Сирия, футбол, прибыло денег на ролдугино-ротенбергских и прочих путино-дружеских банковских счетах, а Роскосмос и всякие Роснано с Роскомнадзорами тоже кушать хотят, поэтому туда тоже прибывает, опричники доблестно охраняют власть от народа - им тоже денюжку вынь да положь. Проектов вон государственных сколько - то газопроводы, никуда не ведущие, то дороги с мостами стоящие в 5-7 раз дороже любых зарубежных - оно понятно, что всё это осаждается в кармашках у той же власти, но всё равно надо, чтобы откуда-то убыло, чтобы туда прибыло... так что дорогие россияне, учите физику - до тех пор, пока не поймёте, что существует только один и единственный способ заткнуть бездонную чёрную дыру.

realtor_igor 07 июля 2018 | 00:59

Они пусть скажут, почему после 35-ти работу найти невозможно. Твари!!!

kapitankolbaskin 07 июля 2018 | 01:05

У меня например есть аргументы в пользу принятия Закона о налоге на роскошь!
Принимаем? Или господам депутатам охота тока в наших карманах шуровать ?! Может и в своих пошарите ...пополните чуть бюджет

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