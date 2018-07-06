Митинги против пенсионной реформы продолжаются в российских городах

Недовольство перспективой повышения пенсионного возраста вторую неделю подряд объединяет представителей как парламентской, так и внесистемной оппозиции. В большинстве случаев местные власти акции разрешают. В Твери митинг организует ЛДПР. Удовлетворены заявки и от компартии. Протесты под красными знаменами пройдут в Ангарске, Сыктывкаре и Петрозаводске. Сегодня же левые и активисты профсоюзного движения выйдут на улицы Барнаула. В Симферополе КПРФ жалуется на чиновников, запретивших раздавать листовки накануне мероприятия. При этом сам митинг также санкционирован.

В Кремле накануне заявили, что Владимир Путин знает о реакции россиян на планы правительства. При этом президент по-прежнему не вмешивается в обсуждение нашумевшего законопроекта и до сих пор не сформулировал позицию относительно реформы.

На этом фоне рейтинги Путина и правительства немного упал.