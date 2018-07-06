Митинги против пенсионной реформы продолжаются в российских городах
Недовольство перспективой повышения пенсионного возраста вторую неделю подряд объединяет представителей как парламентской, так и внесистемной оппозиции. В большинстве случаев местные власти акции разрешают. В Твери митинг организует ЛДПР. Удовлетворены заявки и от компартии. Протесты под красными знаменами пройдут в Ангарске, Сыктывкаре и Петрозаводске. Сегодня же левые и активисты профсоюзного движения выйдут на улицы Барнаула. В Симферополе КПРФ жалуется на чиновников, запретивших раздавать листовки накануне мероприятия. При этом сам митинг также санкционирован.
В Кремле накануне заявили, что Владимир Путин знает о реакции россиян на планы правительства. При этом президент по-прежнему не вмешивается в обсуждение нашумевшего законопроекта и до сих пор не сформулировал позицию относительно реформы.
На этом фоне рейтинги Путина и правительства немного упал.
Комментарии6
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s_talker002 07 июля 2018 | 00:08
Вся страна в этих митингах.
*Откройте мне веки* ...... где рыдающие толпы народных масс?
timudjin 07 июля 2018 | 01:11
s_talker002: Они запуганы и загипнотизированы. В стране у людей шок. Даже до самых скрепных дошло, кто такой вошьд пролетариата...
boldu1n 07 июля 2018 | 00:17
Лёха Навальный в Италию уехал на донаты собранные с лохов. Приедет будут вам митинги - Сисян 2024!
kir_pich_101 07 июля 2018 | 00:18
Щас вошьдь на белом коне выйдет к массам, окинет взглядом челядь и утвердит на пару лет меньше срок выхода на пенсию.
davi__koloradov 07 июля 2018 | 00:27
А толку с тех митингов? сцарь приказал "Умри на работе!", значит рабам исполнять!
salut__521 07 июля 2018 | 00:58
Всё митингуете с флажками и шариками? Ну-ну, митингуйте, сортиры с дырками на обоср...х досках ещё потерпют...