Власти Мексики выдали США предполагаемого нового лидера наркокартеля «Синалоа»
Дамасо Лопес Нуньес, который считается преемником Хоакина Гусмана, экстрадирован в соответствии с договором о взаимной выдаче преступников и предстанет перед судом в США.
Комментарии1
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olegleon 06 июля 2018 | 23:21
теперь 3 сезон "Эль Чапо" переснимать придётся? он же на днях выходит