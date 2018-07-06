Бывший начальник линейного отдела полиции аэропорта Внуково приговорён к пяти годам колонии
Солнцевский райсуд Москвы признал его виновным в получении взятки за незаконное бездействие при транспортировке через аэропорт коммерческих партий товаров из Турции. Этим же приговором суд признал виновным и посредника в передаче взятки.
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kunst54 06 июля 2018 | 23:39
Сажают друг друга, значит хреновы у них дела.