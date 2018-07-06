Либертарианская партия планирует провести митинги против «налогового грабежа» в шестнадцати городах России

Правительство берет с граждан всё больше денег, хотя они и так платят достаточно большой процент налога, — сказал «Эху» председатель федерального комитета. Эту ситуацию необходимо пересмотреть, — считает Сергей Бойко.

Бойко добавил, что в партии не рассчитывают на согласование митингов во всех заявленных городах. Активисту партии в Тольятии уже звонили из центра «Э», — отметил председатель федерального комитета партии.

Митинги планируется провести 22 июля.