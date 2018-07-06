Либертарианская партия планирует провести митинги против «налогового грабежа» в шестнадцати городах России
Правительство берет с граждан всё больше денег, хотя они и так платят достаточно большой процент налога, — сказал «Эху» председатель федерального комитета. Эту ситуацию необходимо пересмотреть, — считает Сергей Бойко.
Бойко добавил, что в партии не рассчитывают на согласование митингов во всех заявленных городах. Активисту партии в Тольятии уже звонили из центра «Э», — отметил председатель федерального комитета партии.
Митинги планируется провести 22 июля.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 06 июля 2018 | 23:07
Пользуясь безропотностью и тупой покорностью народонаселения, властные жулики, воры и бандиты будут драть с него всё больше и больше денег.
Они знают, что их предшественники устраивали голодоморы и при этом никто сильно не возражал.
tks 06 июля 2018 | 23:35
Чем больше народу прозреет в отношении сущности и существа оккупационного режима, тем лучше для самого народа.
Ну а если не прозреют люди-человеки, значит, они не народ, а массы.