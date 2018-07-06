Власти Москвы готовы санкционировать митинг против повышения пенсионного возраста, но только в парке Сокольники
Об этом Интерфаксу сообщил глава департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников. Заявка от ряда организаций и партий, в том числе «Яблока», КПРФ и «Справедливой России», была подана на акцию 18-го июля с шествием по Бульварному кольцу и митингом на проспекте Сахарова или на Суворовской площади.
Комментарии7
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olegleon 06 июля 2018 | 23:08
на тротуаре проспекта Сахарова не могут запретить. как и на прогулочных дорожках Бульварного кольца.
danko1 06 июля 2018 | 23:08
По Конституции народ- единственный источник власти в стране.
А эти чиновники-холуи просто слуги, которые должны выполнять волю народа.
И не им указывать где и когда собираться их хозяину.
Их задача обеспечить безопасность на митинге и не более.
olegleon 06 июля 2018 | 23:19
danko1: так они и выполняют волю большинства москвичей.
malanoff 06 июля 2018 | 23:14
Сокольники - это парк культуры и отдыха. А для таких мероприятий ,как митинг против повышения пенсионного возраста , в Москве есть лобное место на Красной площади. Чтобы сразу казнить преступников.
chubazzl 06 июля 2018 | 23:38
Давайте уж сразу в Битцевском парке с маньяком
vedma2017 07 июля 2018 | 00:00
chubazzl:
Так маньяк - в Кремле.
kir_pich_101 07 июля 2018 | 00:02
Пригласят оркестр, заведут Рио-риту, подвезут свежее пиво и Дюма и все пройдет как обычно.