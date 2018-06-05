Сборная Бельгии одержала победу в матче одной четвертой финала ЧМ по футболу против команды Бразилии
Счет 2:1.
Сборная Бельгии встретится в полуфинале с командой Франции, обыгравшей сегодня уругвайцев со счетом 2:0.
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Счет 2:1.
Сборная Бельгии встретится в полуфинале с командой Франции, обыгравшей сегодня уругвайцев со счетом 2:0.
Комментарии31
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ihtamnet 06 июля 2018 | 23:04
Молодцы бельгийцы, показали отличный футбол.
alehan15274 06 июля 2018 | 23:08
ihtamnet: красивая игра. Немного жаль бразильцев...они тоже играли хорошо. А теперь все - одна Европа осталась. Посмотрим , что будет дальше...надеюсь,сборная России сможет удивить завтра в приятном смысле...:)
nitsahon 06 июля 2018 | 23:11
alehan15274: оставьте надежды где-нибудь в далеком и недоступном месте... если россия победит - пусть это будет для вас(и для всех) приятным сюрпризом...
danko1 06 июля 2018 | 23:22
alehan15274: Да, бразильцы играли хорошо, но не повезло.
Обидно за всю Южную Америку.
Как сказал сегодня Дель Потро, что Аргентина после вылета своей команды будет болеть за Бразилию и Уругвай. Наверное, вся Юная Америка за них болела.
А теперь для них ЧМ закончился.
boldu1n 06 июля 2018 | 23:31
danko1: Болезненная. Тебе не стыдно смотреть путенский футбол на отобранные деньги у стариков женщин и детей? Тварь двуличная...
sscull 06 июля 2018 | 23:22
Вот есть же в тебе где-то в глубоко глубоко внутри что-то хорошее...
zapadnay 06 июля 2018 | 23:08
ihtamnet:
Молодцы, бельгийцы!
Отличная работа!
boldu1n 06 июля 2018 | 23:10
ihtamnet: Не верь путенскому футболу. Самая главная команда предки которых выкопали чёрное море отбивается от ахрессии путирашки...
ankir 06 июля 2018 | 23:49
ihtamnet: надо тщательно проверить команду Бельгии на допинг, явно принимали все поголовно, видно невооруженным глазом.
olegleon 06 июля 2018 | 23:05
красивая игра получилась. у бразильцев уже не получается забить "сколько захотим"
sscull 06 июля 2018 | 23:06
Вот нихрена ж себе...
Ну бельгийцы, ну звери. Такой футбол. На фоне остальной нудятины.
putin_itogy 06 июля 2018 | 23:08
sscull: Зря это бельгицы сделали..
Они, сгорели.
На бразильцах они отдали всё.
Их тёплыми будут делать французы.
Счёт будет страшно большим, 5-1 в пользу Франции.
sscull 06 июля 2018 | 23:17
putin_itogy: Ну не проигрывать же им? Лучше 1:5 в полуфинале, чем 0:1 в четвертьфинале. ИМХО.
bmrt 07 июля 2018 | 00:00
putin_itogy: Согласен, французы одной ногой легко расправились с Уругваем (который поимел нас по издевательской программе), а бельгийцам пришлось отработать против бразильских виртуозов мяча и симуляции по полной программе.
mordechay_blinchikof 06 июля 2018 | 23:09
sscull:
завтра выход нудятины -инвалидов
tks 06 июля 2018 | 23:19
mordechay_blinchikof: Завтра приедет 120-ти минутный автобус ;')))
sscull 06 июля 2018 | 23:20
mordechay_blinchikof: Да и пох. Нудятина, зато своя. Лучше с нудным футболом в 1/2 финала, чем с искрометным на диване дома.ИМХО.
buva53 06 июля 2018 | 23:47
sscull: Цель оправдывает средства? Опасный вы человечишко.
ankir 06 июля 2018 | 23:58
mordechay_blinchikof: Вы презираете инвалидов- не зарекайтесь.
pol_55 06 июля 2018 | 23:09
ЧМ превратился ЧЕ,тю завтра же, еще азияты будут играть.
putn_pnh 06 июля 2018 | 23:11
Просто здорово, что выбили всех ю.американцев.
boldu1n 06 июля 2018 | 23:18
putn_pnh: И хохлов...
alex362 06 июля 2018 | 23:33
putn_pnh: Опять старая традиция - в Европе побеждает Европа. Интересно, в чем причина - разница во времени?
bmrt 07 июля 2018 | 00:03
putn_pnh: воистину так
alex_1_andre 06 июля 2018 | 23:20
Чемпионом мира будет европейская команда
jamba 06 июля 2018 | 23:30
Матч отличный, но комментаторы канала "Россия", это отвал башки! ;))) Тарахтят, несут ахинею, косноязычат! У них мяч, черт побери, трижды за матч "срекошетировал";)))))))))))))))))))))))))))))
boldu1n 06 июля 2018 | 23:45
jamba: У вас там есть хохлятские комментаторы? Шоб на мове?
putin_itogy 06 июля 2018 | 23:44
Пожалуй впервые, за много десятилетий,
пройдёт чемпионат, НЕ чемпионов.
Омерзительное чувство..
boldu1n 06 июля 2018 | 23:51
putin_itogy: Тебя даже торговать на рынок не берут? Или таксистом? Зато интернет провели..
ankir 06 июля 2018 | 23:55
putin_itogy: boldu1n: должно быть все п расписанию?
bmrt 06 июля 2018 | 23:55
Время латиносовских симулянтов и кривляк под напором настоящего футбола, к счастью, уходит