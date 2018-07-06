Сборная Бразилии забила гол в матче одной четвертой финала ЧМ по футболу против команды Бельгии

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Счет 2:1 в пользу Бельгии.
olegleon
06 июля 2018 | 22:52
бельгийцы грамотно время тянут
olegleon
06 июля 2018 | 22:54
ну хотя бы не 1-7 как в прошлый раз бразильцы проиграли
putin_itogy
06 июля 2018 | 22:58
Только что, бельгийская СВИНЬЯ,
выбили НАСТОЯЩИХ ЧЕМПИОНОВ года!
НЕЗАСЛУЖЕННО!
Почти как всегда, чемпионами станут ПОДЛЕЦЫ и везунчики.
Просто, повезло.
БРАЗИЛИЯ - ВЫ ЛУЧШИЕ!!!!!!!
Теперь, я буду смотреть, с садистским удовольствием, как далее, будут размазывать сиво-рыжую, бельгийскую, ге*сволочь!
Бельгия, вы не чемпионы.
Чемпионами будут русские.
mozhem_povtorit
06 июля 2018 | 23:00
putin_itogy: Бельгийцы молодцы. А завтра викинги будут драть наглосаксов!!!
vinokur
06 июля 2018 | 23:08
mozhem_povtorit: Ну успокойтесь оба. Это всего лишь ногомяч.
putin_frend
06 июля 2018 | 23:04
putin_itogy: А мне пофиг, платить то вам терпилы, резвитесь пока.
putin_itogy
06 июля 2018 | 23:05
Чёрт!
Как же незаслуженно !!!
Как всегда, как и в жизни, выигрывают не гении Моцарты,
а везунчики, и подлецы Сальери..
С этого дня, я буду ненавидеть Бельгию!
И насылать на неё все человеческие несчастья и беды!
Я это могу.
Бельгия проклятая мной страна.
У неё начинается череда бед и несчастий!
Так быть тому!
Я проклинаю вас !!!
Поверьте, я обладаю страшной чёрной кармой!
putn_pnh
06 июля 2018 | 23:26
Остаются только европейские команды и одна азиатская.
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Комментарии8
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olegleon 06 июля 2018 | 22:52
бельгийцы грамотно время тянут
olegleon 06 июля 2018 | 22:54
ну хотя бы не 1-7 как в прошлый раз бразильцы проиграли
putin_itogy 06 июля 2018 | 22:58
Только что, бельгийская СВИНЬЯ,
выбили НАСТОЯЩИХ ЧЕМПИОНОВ года!
НЕЗАСЛУЖЕННО!
Почти как всегда, чемпионами станут ПОДЛЕЦЫ и везунчики.
Просто, повезло.
БРАЗИЛИЯ - ВЫ ЛУЧШИЕ!!!!!!!
Теперь, я буду смотреть, с садистским удовольствием, как далее, будут размазывать сиво-рыжую, бельгийскую, ге*сволочь!
Бельгия, вы не чемпионы.
Чемпионами будут русские.
mozhem_povtorit 06 июля 2018 | 23:00
putin_itogy: Бельгийцы молодцы. А завтра викинги будут драть наглосаксов!!!
vinokur 06 июля 2018 | 23:08
mozhem_povtorit: Ну успокойтесь оба. Это всего лишь ногомяч.
putin_frend 06 июля 2018 | 23:04
putin_itogy: А мне пофиг, платить то вам терпилы, резвитесь пока.
putin_itogy 06 июля 2018 | 23:05
Чёрт!
Как же незаслуженно !!!
Как всегда, как и в жизни, выигрывают не гении Моцарты,
а везунчики, и подлецы Сальери..
С этого дня, я буду ненавидеть Бельгию!
И насылать на неё все человеческие несчастья и беды!
Я это могу.
Бельгия проклятая мной страна.
У неё начинается череда бед и несчастий!
Так быть тому!
Я проклинаю вас !!!
Поверьте, я обладаю страшной чёрной кармой!
putn_pnh 06 июля 2018 | 23:26
Остаются только европейские команды и одна азиатская.