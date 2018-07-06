Российская организация ветеранов призывает российские власти дать бойцам ЧВК привилегии участников боевых действий

Российская организация ветеранов призывает российские власти дать бойцам частных военных компаний привилегии участников боевых действий. Они подразумевают социальную и финансовую поддержку от государства, наравне с бойцами регулярной армии.

Это было бы совершенно неуместно, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Николай Сванидзе.

Он добавил, что обществу очень нужно обратить внимание на тему деятельности ЧВК, но сейчас граждан это не интересует.