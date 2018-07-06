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22:32, 06 июля 2018

Российская организация ветеранов призывает российские власти дать бойцам ЧВК привилегии участников боевых действий

Российская организация ветеранов призывает российские власти дать бойцам частных военных компаний привилегии участников боевых действий. Они подразумевают социальную и финансовую поддержку от государства, наравне с бойцами регулярной армии.

Это было бы совершенно неуместно, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Николай Сванидзе.
Он добавил, что обществу очень нужно обратить внимание на тему деятельности ЧВК, но сейчас граждан это не интересует.

Комментарии

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midnightblues 06 июля 2018 | 22:36

Действительно
А то уж столько позакопали как Тузиков
хотя бы таблички повесьте-изверги

danko1 06 июля 2018 | 22:37

midnightblues: Привилегии пусть на зоне у начальника колонии требуют, где эти убийцы-наемники в соответствии с УК должны находиться вместе с Путиным и Шойгу.

y_y_y 06 июля 2018 | 23:06

danko1:
//убийцы-наемники в соответствии с УК//
Это если они воевали на стороне Зла, как отдельные отморозки из РФ воевали на стороне Киева в их гражданской войне. Таких, естественно, сажать, а лучше бы они вооще не возвратились.

А вот ежели они воевали на стороне Добра, то это уже не убийцы, а уничтожители нежите. И не важно, уничтожали они сирийских террористов или укро-нацистов, особой разницы между видами нечисти нет, ИМХО. ;)

kottigr1 06 июля 2018 | 22:39

midnightblues: Какие могут быть привилегии наемникам-убийцам ?..

liquidsky__ 06 июля 2018 | 23:01

Давно пора ввести ЧВК в законное поле, тогда можно будет и ответку ВКС давать в случае чего.

lager23 06 июля 2018 | 23:11

liquidsky__: ....:можно будет и ответку ВКС давать в случае чего.....
////////

с такой «отвёрткой» можно нарваться на ещё большие проблемы, не правда ли?

alena01 06 июля 2018 | 22:39

Конечно нужны привилегии...
После осуждения за наемничество они должны попадать в места заключения недалеко от места жительства, увеличенные нормы передач и свиданий, шконка у окна...
Ну, раз ветераны ходатайствуют...

vladimirbelarus 06 июля 2018 | 22:40

А может им ещё талоны на усиленное питание?

gvd 06 июля 2018 | 22:42

Призывают считать бандитов — наёмных убийц — "героями".
Вместо того, чтобы судить их вместе с их "работодателями" согласно УК РФ…

danko1 06 июля 2018 | 22:50

gvd: Путин этих наемных убийц не только орденами награждает, но и фотографируется с ними.
Для президента ОПГ Озеро УК не существует, только привычные ему давно бандитские понятия, которые он теперь по всей России установил.

mihvol_58 06 июля 2018 | 23:28

danko1:
Так окурок ( или бледная моль, как им , в банде удобнее) - точно такой же НАЕМНИК у кгбшной банды.

av_babich 06 июля 2018 | 22:52

gvd: Призывают считать бандитов — наёмных убийц — "героями".
Вместо того, чтобы судить их вместе с их "работодателями" согласно УК РФ…
-----------------------------------------------------------------------------
какая страна - такие и герои

mihvol_58 06 июля 2018 | 22:50

Вопрос эти военныи дебилами поставлен НЕВЕРНО. Создавайте в рашке что то подобное "Иностранному легиону". Пусть в нем люди получают от рашки большие зарплаты, право на получение гражданства, после определенного ЗАКОНОМ срока пребывания в Легионе, пусть даже получют награды от рашки, военные пенсии ( опять же по выслуге лет, но безо всяких хитрых выкрутасов типа год за два и т.п, ведь они НЕ ЗАЩИТНИКИ страны, а официальные НАЕМНИКИ), но никаких СВЕРХ этого выплат и преференций быть не должно.
Иначе это плевок в лицо ВСЕМ честно служащим и отслужившим в совке и рашке.

y_y_y 06 июля 2018 | 23:15

mihvol_58:
//ведь они НЕ ЗАЩИТНИКИ страны, а официальные НАЕМНИКИ)//
Тут вопрос-то ровно наоборот. Что бывают ситуации, когда в интересах России надо действовать неофициально. И в случае успеха этих людей как-то поощрить.

Исторически подобные задачи для нашего государства выполняли казаки. Им прощали былые грешки, была куча льгот, почет, уважение и т.д. А сейчас речь идет о том, чтобы эти славные традиции возродить. ИМХО, идея- хороша. ;)

mihvol_58 06 июля 2018 | 23:33

y_y_y:
Что же это за такие задачи у рашки, числящей себя по ведомству - социальное государство ( см. рашковскую Конституцию), которые выполнять необходимо ПОДЛЫМИ способами?
Но уж если без таковых способов, рашка,сами знаете какая го...я, не может обойтись, то вот - ПЛАТИ много, давай В ОТКРЫТУЮ нанрады, но еикаких преференций, кроме бесплатнго гроба и могилы, для идиотов, которым деньги важнее жизни.. Это максимум, на что они должны рассчитывать в рашке.

simulacrum18 06 июля 2018 | 23:04

Надо, надо дать.... пусть покайфуют немного, пока не избавились от них окончательно

vitgenson 06 июля 2018 | 23:04

не ну мало солдафонов-дармоедов-халявщиков-паразитов, так еще платите быдлогопоте, которая вместо того, чтоб работать, едет искать на свою ж/*/ приключений и по справедливости находит

lager23 06 июля 2018 | 23:06

Простите, но ихтамнет...., не правда ли?

y_y_y 06 июля 2018 | 23:18

lager23:
//но ихтамнет//
Это непринципиально, иногда неофициально работают ребята, иногда - в отрытую. НО в случае успеха, поощрять нужно, по-любому, ИМХО.

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