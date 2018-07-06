Спасатели в Карачаево-Черкессии эвакуировали четверых туристов, заблокированных в ущелье Джилы-Су

Там дороги повреждены дождевыми паводками. Эвакуация осложнялась плохими погодными

условиями, а также завалами скальной породы и поваленными деревьями. Кроме того, сегодня в Карачаевском районе из-за подъема уровня воды в реке заблокирован участок дороги, ведущий к турбазе «Узун-Кол», где, по уточненным данным, отдыхают 49 туристов.