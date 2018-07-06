Спасатели в Карачаево-Черкессии эвакуировали четверых туристов, заблокированных в ущелье Джилы-Су
Там дороги повреждены дождевыми паводками. Эвакуация осложнялась плохими погодными
условиями, а также завалами скальной породы и поваленными деревьями. Кроме того, сегодня в Карачаевском районе из-за подъема уровня воды в реке заблокирован участок дороги, ведущий к турбазе «Узун-Кол», где, по уточненным данным, отдыхают 49 туристов.
Комментарии1
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j_partizan 06 июля 2018 | 23:37
Чей-то эстремальный отдых, для кого-то работа с риском для жизни.