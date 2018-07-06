Расследование инцидента с отравлением британских граждан в Эймсбери потребует недель и месяцев
Об этом сообщила пресс служба Скотленд-Ярда. В полиции утверждают, что основное внимание по-прежнему уделяется скорейшему выявлению источника заражения.
44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули были найдены 30 июня без сознания в своем доме в Эймсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позднее власти выступили с утверждением, что они, как и в случае с отравлением Скрипалей, подверглись воздействию вещества «Новичок».
Комментарии4
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olegleon 06 июля 2018 | 22:48
а почему не годы? или боятся, что россиян в том районе не было и свалить, как обычно, на Россию не смогут??
viktor20123 06 июля 2018 | 23:10
olegleon:
Хайли лайкли, хайли лайкли, хайли лайкли...
hastings 06 июля 2018 | 23:05
А там либо ишак либо падишах помрут.
gen_dim 06 июля 2018 | 23:28
Нужно Мэй и Борьку позвать - они сразу определят.