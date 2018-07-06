Расследование инцидента с отравлением британских граждан в Эймсбери потребует недель и месяцев

Об этом сообщила пресс служба Скотленд-Ярда. В полиции утверждают, что основное внимание по-прежнему уделяется скорейшему выявлению источника заражения.

44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули были найдены 30 июня без сознания в своем доме в Эймсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позднее власти выступили с утверждением, что они, как и в случае с отравлением Скрипалей, подверглись воздействию вещества «Новичок».