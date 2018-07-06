Сборная Бельгии по прежнему ведет в счете в матче одной четвертой финала ЧМ по футболу против команды Бразилии
Счет 2:0. Победитель сегодняшней игры встретится в полуфинале с командой Франции, обыгравшей сегодня уругвайцев со счетом 2:0.
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Счет 2:0. Победитель сегодняшней игры встретится в полуфинале с командой Франции, обыгравшей сегодня уругвайцев со счетом 2:0.
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