Российские власти обсуждают возможность смягчения проекта пенсионной реформы
Об этом Рейтер заявили источники в правительстве, знакомые с ходом обсуждения соответствующих перемен. В частности, звучат предложения повысить пенсионный возраст для женщин на 5, а не на 8 лет, и ввести понятие «предпенсионный возраст».
По разным опросам подавляющее большинство россиян выступает против повышения пенсионного возраста. Партия «Единая Россия» уже столкнулась со снижением своего рейтинга в преддверии региональных выборов в сентябре.
Для властей было бы логичным шагом изменить пенсионную реформу. Таким образом, президент сможет вернуть часть потерянного рейтинга, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Валерий Соловей. Он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста неминуемо приведёт к росту безработицы, поскольку в России сейчас нет рабочих мест. Они перестали появляться даже в теневом секторе, — считает политолог.
Мэрия не разрешила КПРФ провести митинг против пенсионной реформы в Москве. Кандидат в мэры от партии этим не возмущен. Рано или поздно мероприятие получится организовать, — сказал Вадим Кумин в эфире «Эха Москвы».
Кумин добавил, что пенсионная реформа в нынешнем её виде это вопиющий пример решения проблем жителей нашей страны за их же счет.
Комментарии14
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polsan 06 июля 2018 | 22:09
Власти в РФ в конце концов добьются своего на то они и власти, на то они в РФ правят ! )
blinorozhiy_chmo 06 июля 2018 | 22:17
Ничего не надо смягчать. Пожёстче - вот чего требуется сейчас. Иначе положительный эффект для экономики страны будет минимальным.
ura_123 06 июля 2018 | 22:28
blinorozhiy_chmo: Как ты на свой никнейм похожа...
pyco_mypucmo 06 июля 2018 | 22:10
Это какие такие российские власти, если Путин в этом не участвует?
danko1 06 июля 2018 | 22:10
А почему вообще у власти надо спрашивать разрешения вступать против её преступных действий?
Достаточно даже по подзаконному акту только уведомить.
Хватит быть рабами у слуг, которые обязаны служить народу.
lenin3 06 июля 2018 | 22:18
danko1: и что значит"предпенсионный возраст"?Он может быть и с 18 лет.Т.е.работодатель сможет по своему усмотрению отказывать в приеме на работу:и в 25 лет и в 40 не брать на работу,ссылаясь,что у вас"предпенсионный возраст"...
vilingrad 06 июля 2018 | 22:14
Даже сантехник точно знает, какой ключ к чему. Продавец -цены, водила- как переключать передачи, российский футболист- как бить по ногам соперника. И только чекисты при власти о управлении государством не знают НИЧЕГО...
ivan886 06 июля 2018 | 22:15
Если боитесь или не можете выйти на митинги. подписывайте петиции в интернете. на одном из сайтов 2000000 против повышения. Поймут они что враги они с нами
ura_123 06 июля 2018 | 22:17
После всех "цирков" устроенных партией жуликов и воров у них есть рейтинг???
Единственное что у них,это административный ресурс и подтасовки результатов выборов.
sasass 06 июля 2018 | 22:19
Никакого смягчения не будет - ищут окольные пути обмана ....
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 06 июля 2018 | 22:20
А почему как в Европе и в мире и в Украине жен.в 60 муж.в 60 не сделать одинаково что муж.-дольше живут ? Воровать власти не устали !
olegleon 06 июля 2018 | 22:27
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: в Европе кто то в 60 лет выходит на пенсию? и в какой же стране????
velbkeirf1 06 июля 2018 | 22:28
Все реформы со времен Столыпины проводились за счет малоимущих слоев населения, а смягчить можно заморозив счета олигархам разбогатевшим во времена грабительской приватизации
jetsam 06 июля 2018 | 22:29
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ГЕНЕРАЛ
Там собрался у ворот
Энтот ... как его... народ!
В обчем, дело принимает
Социяльный оборот!
А всему виной Федот,
Энто он мутит народ,
Подбивает населенье
Учинить переворот
* * *
* * *
ЦАРЬ
Энто как же, вашу мать,
Извиняюсь понимать?
Мы ж не Хранция какая,
Чтобы смуту поднимать!
Кто хотит на Колыму -
Выходи по одному!
Там у вас в момент наступит
Просветление уму!
--- (с) Л.Филатов * ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА УДАЛОГО МОЛОДЦА