Российские власти обсуждают возможность смягчения проекта пенсионной реформы

Об этом Рейтер заявили источники в правительстве, знакомые с ходом обсуждения соответствующих перемен. В частности, звучат предложения повысить пенсионный возраст для женщин на 5, а не на 8 лет, и ввести понятие «предпенсионный возраст».

По разным опросам подавляющее большинство россиян выступает против повышения пенсионного возраста. Партия «Единая Россия» уже столкнулась со снижением своего рейтинга в преддверии региональных выборов в сентябре.

Для властей было бы логичным шагом изменить пенсионную реформу. Таким образом, президент сможет вернуть часть потерянного рейтинга, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Валерий Соловей. Он подчеркнул, что повышение пенсионного возраста неминуемо приведёт к росту безработицы, поскольку в России сейчас нет рабочих мест. Они перестали появляться даже в теневом секторе, — считает политолог.

Мэрия не разрешила КПРФ провести митинг против пенсионной реформы в Москве. Кандидат в мэры от партии этим не возмущен. Рано или поздно мероприятие получится организовать, — сказал Вадим Кумин в эфире «Эха Москвы».

Кумин добавил, что пенсионная реформа в нынешнем её виде это вопиющий пример решения проблем жителей нашей страны за их же счет.