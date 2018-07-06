В Организации по запрещению химического оружия утверждают, что при атаке в сирийском городе Дума применялся хлор
В Организации по запрещению химического оружия утверждают, что при апрельской атаке в сирийском городе Дума применялся хлор. Об этом говорится в предварительном докладе экспертов.
Инспекторы ОЗХО еще весной посетили два объекта в районе Думы, опросили свидетелей, а также взяли пробы, которые затем исследовали сразу в нескольких лабораториях. Доклад с итогами экспертизы пока не опубликован, однако с документом уже удалось ознакомиться журналистам агентства Reuters. Из отчета следует, что в двух образцах специалисты нашли «различные хлорсодержащие органические соединения». При этом доказательств использования нервно-паралитических веществ нет. Российские специалисты ранее вовсе не обнаружили в сирийском городе Дума ни одного признака применения химоружия. Напомним, по сообщениям неправительственной организации «Белые каски», запрещенные боеприпасы сирийская армия применила 7 апреля. Президент арабской республики Башар Асад и российские официальные лиц не раз высказывали сомнения в том, что химатака действительно была. В Москве, например, утверждали, что видео «Белых касок» — это постановка. Сотрудники прокремлёвских телеканалов после этого нашли людей, которые якобы стали героями фейковых видеозаписей.
Спустя неделю после предполагаемой химатаки, США, Великобритания и Франция нанесли удар по военным объектам армии Асада в Сирии. Бомбардировке подверглись, в частности, несколько военных аэродромов и армейские склады.
Комментарии9
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kottigr1 06 июля 2018 | 22:09
Даже не удивляет то что Путин помагает мяснику-Асаду травить газом сирийских женщин и детишек.. Свой.
olegleon 06 июля 2018 | 22:23
kottigr1: чудилка, ты у мамы спроси, какими средствами для мытья она пользуется, а потом запиши её в "мясники"
и ещё: "В пищевой промышленности зарегистрирован в качестве пищевой добавки E925."
kottigr1 06 июля 2018 | 22:26
olegleon: Езжай в Сирию, там тебя Асад накормит E925 до смерти.. Будешь потом чертям в пекле про мамку рассказывать.
malorus_kiev144 06 июля 2018 | 22:25
kottigr1: а то, что ты хлор от брома не отличишь, тебя тоже не удивляет, овцу?
kottigr1 06 июля 2018 | 22:28
malorus_kiev144: Болеете ?
sscull 06 июля 2018 | 22:29
kottigr1: " Детишек...." всплакнуть еще нужно с завыванием, котя .
А то когда Носик( земля ему стекловатой) прызывал убивать сирийских женщин и детей, ты как-то не всхлипывал...Там другие детишки были? С неправильными черепами, да?
blinorozhiy_chmo 06 июля 2018 | 22:13
ОЗХО - оплачено очередной эмиссией необеспеченных долларов через кровавые руки госдепа.
olegleon 06 июля 2018 | 22:18
«различные хлорсодержащие органические соединения».
пора от отбеливателя избавляться. а то скажут, что храню химоружие ))
rus095 06 июля 2018 | 22:29
Купите в магазине средство Доместос- и в вашем туалете обнаружат следы хлора.Эхо лживо как всегда.