В Организации по запрещению химического оружия утверждают, что при апрельской атаке в сирийском городе Дума применялся хлор. Об этом говорится в предварительном докладе экспертов.

Инспекторы ОЗХО еще весной посетили два объекта в районе Думы, опросили свидетелей, а также взяли пробы, которые затем исследовали сразу в нескольких лабораториях. Доклад с итогами экспертизы пока не опубликован, однако с документом уже удалось ознакомиться журналистам агентства Reuters. Из отчета следует, что в двух образцах специалисты нашли «различные хлорсодержащие органические соединения». При этом доказательств использования нервно-паралитических веществ нет. Российские специалисты ранее вовсе не обнаружили в сирийском городе Дума ни одного признака применения химоружия. Напомним, по сообщениям неправительственной организации «Белые каски», запрещенные боеприпасы сирийская армия применила 7 апреля. Президент арабской республики Башар Асад и российские официальные лиц не раз высказывали сомнения в том, что химатака действительно была. В Москве, например, утверждали, что видео «Белых касок» — это постановка. Сотрудники прокремлёвских телеканалов после этого нашли людей, которые якобы стали героями фейковых видеозаписей.

Спустя неделю после предполагаемой химатаки, США, Великобритания и Франция нанесли удар по военным объектам армии Асада в Сирии. Бомбардировке подверглись, в частности, несколько военных аэродромов и армейские склады.