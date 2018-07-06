Первый тайм четверьфинального матча ЧМ между Бразилией и Бельгией завершился за явным преимуществом бельгийцев

Первый тайм четверьфинального матча ЧМ по футболу между Бразилией и Бельгией завершился за явным преимуществом бельгийцев. Счет 2:0.

Победитель сегодняшней игры встретится в полуфинале с командой Франции, обыгравшей сегодня уругвайцев со счетом 2:0.