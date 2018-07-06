Первый тайм четверьфинального матча ЧМ между Бразилией и Бельгией завершился за явным преимуществом бельгийцев
Первый тайм четверьфинального матча ЧМ по футболу между Бразилией и Бельгией завершился за явным преимуществом бельгийцев. Счет 2:0.
Победитель сегодняшней игры встретится в полуфинале с командой Франции, обыгравшей сегодня уругвайцев со счетом 2:0.
Комментарии3
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pyco_mypucmo 06 июля 2018 | 22:07
Завтра хорваты россиянам также насуют.
patrikk_1 06 июля 2018 | 22:15
Бразильцы проигрывают и симулянт Неймар не валяется на траве по пять минут.
putin_itogy 06 июля 2018 | 22:29
Дьявольская мотивация Бельгии, во что бы то ни стало, "убить Бразильцев"!..
Но они это зря делают, потому что классика - футбола - их "убьют" Французы.
Спокойно и методично.
Но чемпионами, станут русские..