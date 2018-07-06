Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин раскритиковал муниципальный фильтр

Кандидат в мэры Москвы от партии КПРФ Вадим Кумин раскритиковал муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» он отметил, что считает избыточной необходимость получения подписей муниципальных депутатов для регистрации.

«Муниципальный фильтр – это безобразие. Его нужно немедленно отменять», — сообщил он.

Тем не менее, он признал, что поскольку такой закон существует, необходимо это принять и выстраивать стратегию своих действий в соответствии с ним, выполняя все необходимые для регистрации требования. Кумин отметил, что ему удалось собрать подписи и заручиться необходимой поддержкой, поскольку его штаб стал заниматься этой процедурой заблаговременно.

«Нам дали [пройти муниципальный фильтр], потому что мы собрали все свои подписи, во-вторых, потому что за нас подписались 30 депутатов из 30 других районов, которые находятся на других политических флангах. Просто мы занимались выборами четыре месяца», — сказал он.

Кумин отметил, что многие претенденты от оппозиции не прошли муниципальный фильтр из-за своих внутренних противоречий и непредусмотрительности.

«Кому давать фильтр, если они не смогли разобраться сами между собой?», — сказал он.

Кумин заметил, что «Яблоко» наверняка бы прошло муниципальный фильтр, если бы не внутрипартийный конфликт, возникший на фоне выдвижения Сергея Митрохина.

Он также раскритиковал действия не допущенных на выборы кандидатов Ильи Яшина – за «клоунскую политику» — и Дмитрия Гудкова – за то, что «даже не собрал штаб», предположив, что своим выдвижением они преследовали какие-то иные цели.

Кумин отметил, что возможность прохождения муниципального фильтра стала одной из основных причин того, что он выдвинулся в кандидаты, будучи беспартийным.

«Есть ощущение, что подписи скорее дадут беспартийному, а не члену партии КПРФ. И такое ощущение оправдалось», — заявил он.