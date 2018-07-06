Поиски людей, пропавших при крушении судна «Феникс» у берегов Таиланда, снова приостановлены
На этот раз из-за плохих погодных условий. По сообщению местных СМИ, пропавшими без вести числятся на сегодняшний день 23 человека. Помимо плохой погоды поиски осложняет темное время суток. Предполагается, что поисково-спасательная операция возобновится, когда в Москве будет час ночи.
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