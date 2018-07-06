Все клиенты туроператора «Аврора БГ», находящиеся сейчас за рубежом, будут вывезены домой в плановом порядке
В этом «Интерфакс» заверили в Ассоциации туроператоров России. По их данным, у всех туристов есть обратные билеты.
Сегодня «Аврора БГ» объявила о приостановке своей деятельности, а за неделю до этого сообщила клиентам об отмене чартерных программ в Болгарию и Черногорию. Туристы, которые уже купили билеты на эти рейсы, жалуются, что не могут получить компенсации.
Комментарии3
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gregor 06 июля 2018 | 21:50
Все клиенты туроператора «Аврора БГ».........
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Что по этому поводу думает музыкант БГ ?
vla7815 06 июля 2018 | 22:01
Это рост экономики, блин. Еще один туроператор за несколько дней медным тазом накрылся. Что-то вова не то наплел про рост. Он явно в этом не разбирается. Что-то неладно в вовином королевстве.
vilingrad 06 июля 2018 | 22:10
Зато футбол! Оле оле беееее...