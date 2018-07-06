Все клиенты туроператора «Аврора БГ», находящиеся сейчас за рубежом, будут вывезены домой в плановом порядке

В этом «Интерфакс» заверили в Ассоциации туроператоров России. По их данным, у всех туристов есть обратные билеты.

Сегодня «Аврора БГ» объявила о приостановке своей деятельности, а за неделю до этого сообщила клиентам об отмене чартерных программ в Болгарию и Черногорию. Туристы, которые уже купили билеты на эти рейсы, жалуются, что не могут получить компенсации.