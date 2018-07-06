Накануне матча Россия – Хорватия залповый ливень затопил Сочи

Как сообщает РБК, подтоплена федеральная трасса Джубга – Сочи. Движение по ней в сторону центра города остановлено. На видеозаписях, появившихся в соцсетях, вода поднимается людям по пояс. В местном управлении Росавтодора утверждают, что система водоотвода физически не может справиться с объемом ливневых вод.

Впрочем, мэр Сочи Анатолий Пахомов заверил «Эхо Москвы», что такие неблагоприятные погодные явления носят локальный и кратковременный характер, и ситуация на дорогах уже нормализована.

Он подтвердил, что из-за сильного дождя в пятницу был затоплен один из районов города. Движение транспорта было приостановлено на час. При этом Пахомов отметил, что в районе стадиона «Фишт», где пройдет матч, осадков практически не было.

«Дождь прошел не везде. Там, где у нас стадион, вообще не было дождя. Дождь был в районе железнодорожного вокзала и курортного горда, там на час было перекрыто дорожное движение. Потом вода сошла, дорожное движение открылось. Завтра синоптики прогнозируют, что будет очень хорошая погода», — сказал он.

Пахомов также отметил, что видеозаписи очевидцев, которые засняли последствия стихии, не отражают реальную картину.

Между тем, дожди ожидаются в Сочи и завтра. Мэр города Анатолий Пахомов заявил РБК, что обильные осадки матчу нашей сборной с командой Хорватии не помешают.