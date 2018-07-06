Накануне матча Россия – Хорватия залповый ливень затопил Сочи
Как сообщает РБК, подтоплена федеральная трасса Джубга – Сочи. Движение по ней в сторону центра города остановлено. На видеозаписях, появившихся в соцсетях, вода поднимается людям по пояс. В местном управлении Росавтодора утверждают, что система водоотвода физически не может справиться с объемом ливневых вод.
Впрочем, мэр Сочи Анатолий Пахомов заверил «Эхо Москвы», что такие неблагоприятные погодные явления носят локальный и кратковременный характер, и ситуация на дорогах уже нормализована.
Он подтвердил, что из-за сильного дождя в пятницу был затоплен один из районов города. Движение транспорта было приостановлено на час. При этом Пахомов отметил, что в районе стадиона «Фишт», где пройдет матч, осадков практически не было.
«Дождь прошел не везде. Там, где у нас стадион, вообще не было дождя. Дождь был в районе железнодорожного вокзала и курортного горда, там на час было перекрыто дорожное движение. Потом вода сошла, дорожное движение открылось. Завтра синоптики прогнозируют, что будет очень хорошая погода», — сказал он.
Пахомов также отметил, что видеозаписи очевидцев, которые засняли последствия стихии, не отражают реальную картину.
Между тем, дожди ожидаются в Сочи и завтра. Мэр города Анатолий Пахомов заявил РБК, что обильные осадки матчу нашей сборной с командой Хорватии не помешают.
Комментарии16
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jetsam 06 июля 2018 | 21:37
природа смывает все следы....
liquidsky__ 06 июля 2018 | 21:38
Залповый ливень- это термин Эховской редакции?
pavelmistery 06 июля 2018 | 22:28
liquidsky__: Вбейте в поисковиках "залповый ливень", это словосочетание встречается на любом новостном сайте.
max3446 06 июля 2018 | 21:50
прозападная оппозиция должна ответить за эту диверсию! Как и сам агрессивный загнивающий запад, что по одной из версии используя климатическое оружие ливень в Крыму устроил!
ura_123 06 июля 2018 | 22:05
max3446: Це хлопчик, новость вроде как про Сочи и Адлер...
Ты на глобусе посмотри где остров Крим и где Сочи))))
max3446 06 июля 2018 | 22:06
ura_123: там тоже непогода. да даже в моей городе вчера ураган был и ливень с градом! И я ощущал что это не просто дождь, а специально нагнанный Западом и российской оппозицией!
ura_123 06 июля 2018 | 22:11
max3446: кирюшко,с такими ощущениями тебе срочно к Бильжо! Ему и расскажешь про климатическое оружие,старика Хоттабыча и его трах-тибидох с вырыванием волоска из бороды))))
velbkeirf1 06 июля 2018 | 22:12
ura_123: дурик бандеровский Крим может и остров а вот Крым полуостров однако
ura_123 06 июля 2018 | 22:21
velbkeirf1: Умник рассейский,а разве не ваши учёные доказали движение Крима в сторону материковой Рассеи по 4 миллиметра в год?
У кого то когнитивный диссонанс)))) Иди с кирюшкой к Бильжо,пока не поздно!
boldu1n 06 июля 2018 | 21:53
Накануне матча Россия – Хорватия залповый ливень затопил Сочи
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Фсё против путенской рашки-гавняшки. Навальный из Италии приедет отменит нахрен фсё и погоду и пенсии...
mordechay_blinchikof 06 июля 2018 | 22:00
Фсё против путенской рашки-гавняшки : только свинья boldu1n рыло просунет и вся пролезет
zztop1960 06 июля 2018 | 22:08
Хорваты удивятся , вся Хорватия это одни большие Сочи , но там в отличии от России таких проблем нет
kampotish 06 июля 2018 | 22:09
Матч перенесут? И что теперь? Билеты здавать?
zztop1960 06 июля 2018 | 22:11
Видеозаписи очевидцев не отражают реальную картину ??????7 это как с российским Буком
jetsam 06 июля 2018 | 22:23
@ осадков практически не было. @
дык и пехтин говорил "зарубежной недвижимости у меня, практически, нет...",
но ему никто не верил. даже американский суд.
bbob 06 июля 2018 | 22:24
//видеозаписи очевидцев, которые засняли последствия стихии, не отражают реальную картину//
опять снимали на конспиративных квартирах госдепа