Сборная Бельгии забила второй гол в четвертьфинальном матче Чемпионата мира по футболу против команды Бразилии
Автор гола — Кевин Де Брёйне.
Победитель сегодняшней игры встретится в полуфинале с командой Франции, обыгравшей сегодня уругвайцев со счетом 2:0.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 06 июля 2018 | 21:38
Непонятный чемпионат ? Россия выигрывает,Бразилия проигрывает ?
boldu1n 06 июля 2018 | 21:44
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: Конченный чемпионат. Настоящие хохлы и рукопожатные либерасты не смотрят футбол в стране ахрессоре-рашкегавняшке.
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 06 июля 2018 | 21:49
boldu1n: До пенсии ты точно не доживешь !
boldu1n 06 июля 2018 | 21:50
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: Я уже на пенсии....ты лошара хохлятская...
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 06 июля 2018 | 21:54
boldu1n: Ты Виагру водкой запиваешь или боярышником ?
olegleon 06 июля 2018 | 21:46
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: а когда Бразилия проиграла 1-7 то понятно было?
tom_tom 06 июля 2018 | 21:58
Вчера охреневал от новости про Кириенко, а потом подумал: Если на России
академик - Кадыров,
журналист - Симонян,
министр спорта - Мутко,
президент - вообще Путин, то вполне логично, что героем РФии стал Киреенко.
minerr 06 июля 2018 | 22:08
tom_tom: а потом подумал
----------
И совсем напрасно ты это сделал - во-первых у тебя это не получилось, а во-вторых для чего тебе выдают методичку?
boldu1n 06 июля 2018 | 21:40
Путен купил бельгицев..
proxozhij 06 июля 2018 | 21:48
Бразильцам за проигрыш обещали нефть на карнавал.
lapsha 06 июля 2018 | 21:58
Бельгийцы играют расковано и забивают во всех матчах много. Возьмут золото. Неймар пока не блещет.
putin_itogy 06 июля 2018 | 22:03
Сила и МОТИВАЦИЯ Бельгии - просто неистовая!!!
Такой мотивации ещё не было ни на одном Чемпионате мира! ( а я их смотрю с 82 года..)
Дай Бог теперь, после победы Бельгии,(в чём уже не сомневаюсь)
им с такой же мотивацией, разбить Францию..
Но Чемпионом к сожалению, Бельгия не станет...(((
Потому что Чемпионом, сделают Россию..
Увы, чекисты, на данный момент, САМАЯ СИЛЬНАЯ КОМАНДА НА ПЛАНЕТЕ!
С капитаном путиным, во главе..((((
lapsha 06 июля 2018 | 22:12
Бразильцы никак не забьют. Нужен пенальти.