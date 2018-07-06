«Яблоку» и РСД не согласовали митинг против пенсионной реформы в специально отведенном для акций месте в Петербурге

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга отказалась согласовать митинг против пенсионной реформы, которую партия «Яблоко» и Российское социалистическое движение планировали провести 18 июля в Овсянниковском саду. Между тем, эта площадка была заранее согласована властями для проведения массовых акций во время Чемпионата мира по футболу, рассказал один из заявителей акции, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как пояснил Вишневский, на период действия указа президента об особом порядке проведения массовых акций во время ЧМ по согласованию с Федеральной службой безопасности в Центральном районе были выделены три места для проведения публичных мероприятий, одним из которых является Овсянниковский сад. При этом в ответе на заявку организаторов сказано, что согласовать митинг на этой территории невозможно из-за президентского указа. Организаторам предложили перенести акцию.

«Мы попросили о проведении митинга в месте, которое специально согласовано и установлено во время Чемпионата мира, а нам отказывают под тем предлогом, что проводится Чемпионат мира, и просят провести позднее. Это называется шизофрения в пределах одной исполнительной власти», — сказал он.

Вишневский также сообщил, что заявители акции намерены обжаловать отказ в согласовании митинга.