Сборная Бельгии открыла счет в четвертьфинальном матче с Бразилией на ЧМ
Сборная Бельгии открыла счет в четвертьфинальном матче с Бразилией на ЧМ по футболу. Матч проходит в Казани.
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Сборная Бельгии открыла счет в четвертьфинальном матче с Бразилией на ЧМ по футболу. Матч проходит в Казани.
Комментарии1
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liquidsky__ 06 июля 2018 | 21:29
Где-то я уже видел такое начало игры.