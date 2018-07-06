Центральные улицы Москвы в ночь на 8 июля станут пешеходными

Это связано с гуляниями после матча четвертьфинала Чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Как сообщили ТАСС в департаменте транспорта столицы, движение транспорта будет закрыто по части Тверской, Моховой, Охотного ряда, Театрального проезда, Ильинки и Варварки. Метрополитен, МЦК и шаттлы до фан-зон будут работать до 3-х часов ночи.