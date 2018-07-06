Центральные улицы Москвы в ночь на 8 июля станут пешеходными
Это связано с гуляниями после матча четвертьфинала Чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Как сообщили ТАСС в департаменте транспорта столицы, движение транспорта будет закрыто по части Тверской, Моховой, Охотного ряда, Театрального проезда, Ильинки и Варварки. Метрополитен, МЦК и шаттлы до фан-зон будут работать до 3-х часов ночи.
Комментарии5
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opponent70 06 июля 2018 | 21:20
Результат уже известен?! Сколько стоил?!
kdv75 06 июля 2018 | 21:31
opponent70: Хорватия не вступает в Югославию. Достаточно?:)
ivanov356 06 июля 2018 | 21:28
Плитку для этого по всей столицы случаем быстренько не поменяют?
vladimir1967 06 июля 2018 | 21:36
Это будут траурные гуляния.
bonhoeffer 06 июля 2018 | 21:44
Помнится обвиняли митингующих, которые якобы помешали проезду скорой помощи из-за перекрытой улицы. Теперь, когда это нужно властям, оказывается можно массово перекрывать улицы, не задумываясь об увеличении времени приезда скорой к больному!
Кого теперь будут винить в неоказании своевременной помощи?