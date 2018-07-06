Туроператор из Петербурга «Аврора БГ» приостановил деятельность
Как сообщается на сайте компании, он обещает обслужить туристов, уже находящихся на отдыхе. Все обязательства по проживанию, авиабилетам, медстраховке находящихся на отдыхе в Болгарии и Черногории будут выполнены в полном объеме.
Напомним, 29-го июня «Аврора БГ» объявила об отмене чартерных программ в эти страны.
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zztop1960 06 июля 2018 | 21:33
Нечего русским патриотам делать в разных заграницах , 80% россиян никогда не были за границей , и правильно , есть море Лаптевых , Баренцево море , Охотское море и Байкал