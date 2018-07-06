Суд в Махачкале арестовал бывшего первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева
Суд в Махачкале арестовал бывшего первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева и руководителя управления «Автохозяйство» республики Аксабали Абдулатипова. Последний, по сведениям Интерфакса, является племянником экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Обоих арестованных подозревают в превышении должностных полномочий. В среду у них дома прошли обыски и чиновники были задержаны.
Комментарии2
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kdv75 06 июля 2018 | 21:36
Чистка продолжается
allid 06 июля 2018 | 22:20
Какой... их арестовывать? Их там всех расстреливать нужно без суда и следствия! Всех, кто так или иначе, имел хоть какое-то отношения к организационно-распорядительным функциям в республике!!
Кто был в Дагестане, кто там хоть немного пожил понимают почему!
(Там, в плане коррупции, клановости и т.п. просто страшно...Кавказ и Закавказье и в советские времена было нечто, но в Новейшей истории... Это просто средневековье какое-то! Любой чинуша занят только тем, что всячески монетизирует занимаемое положение! Без взятки - вообще ничего! Ничто не вариант! Поэтому там нужно вводить режим ЧП и законодательно устанавливать правовой режим. при котором надо будет не доказывать вину чинушам, а им предоставлять возможность доказывать свою невиновность!)