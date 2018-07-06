Суд в Махачкале арестовал бывшего первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева и руководителя управления «Автохозяйство» республики Аксабали Абдулатипова. Последний, по сведениям Интерфакса, является племянником экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Обоих арестованных подозревают в превышении должностных полномочий. В среду у них дома прошли обыски и чиновники были задержаны.