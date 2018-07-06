При атаке в сирийской Думе в апреле использовался хлор
Такой вывод содержится в предварительном докладе ОЗХЕ, с которым удалось ознакомиться агентству Рейтер. Признаков отравляющих веществ нервно-паралитического действия в отобранных пробах не обнаружено.
Комментарии12
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danko_viola 06 июля 2018 | 21:05
Из поваренной соли? Где данко1 спец в солях?
mavviomi 06 июля 2018 | 21:24
Асад и Окурок - террористы. Сколько невинных жизней на руках этих тварей!
xxxapek 06 июля 2018 | 21:28
Неплохо бы в российской думе проделать то же самое
agriment 06 июля 2018 | 21:33
xxxapek: 21:28 "Неплохо бы в российской думе проделать то же самое"
- В "российской думе" без хлора -Палата №6, а с хлором вообще озвереют.
efilika 06 июля 2018 | 22:03
agriment: есть шанс не проснуться
snikkersnepper 06 июля 2018 | 21:31
Эхокретины продолжают исследования плинтуса. Они ухитряются ссылаться на Рейтер, при том, что доклад висит на сайте OPWC. И там НЕ НАПИСАНО, что "при атаке был использован хлор". Там написано, что в некоторых образцах были найдены следы соединений хлора и насчет того, какое отношение эти следы и эти образцы имеют к событиям, исследование продолжается. При этом ни в одном из представленных биологических образцов следы хлора НЕ НАЙДЕНЫ. И это не ссылка на Рейтер - это написано в докладе.
kottigr1 06 июля 2018 | 21:45
snikkersnepper: Забавно наблюдать как путинойды сучат ручками и ножками когда международные эксперты доказывают их преступления..
alexisgross072018 06 июля 2018 | 22:07
kottigr1: OPCW designated labs conducted analysis of prioritised samples. The results show that no organophosphorous nerve agents or their degradation products were detected in the environmental samples or in the plasma samples taken from alleged casualties. Along with explosive residues, various chlorinated organic chemicals were found in samples from two sites, for which there is full chain of custody. Work by the team to establish the significance of these results is on-going. The FFM team will continue its work to draw final conclusions.
Хочешь переврди со словарем, хочешь с помощью Гугла ;)) Про следы есть, ро использование БОВ ни гугу ;))
kottigr1 06 июля 2018 | 22:11
alexisgross072018: Ага.. А следы как раз и появляются после применения ХО.
sergei_tn 06 июля 2018 | 21:46
Признаков отравляющих веществ нервно-паралитического действия в отобранных пробах не обнаружено.
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Так это же меняет дело.
Хлором можно отравится, от него можно умереть, но он же не боевое отравляющее вещество. То-то рады те, кто им надышался.
snikkersnepper 06 июля 2018 | 22:05
sergei_tn:
Им никто не надышался. Нет НИ ОДНОГО биологического образца с хлором. Все 11 исследованных образцов - чистые. У этой "химатаки" официально не найдено НИ ОДНОЙ жертвы. И озховцы по этому поводу уже нервничают.
alexisgross072018 06 июля 2018 | 22:11
snikkersnepper: Ну так сколько времени прошло после атаки и допуском специалистов ОЗХЕ ? А вот куда подевались и были ли трупики это большой вопрос