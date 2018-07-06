9 человек погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

Одна девушка доставлена в реанимацию. Как сообщается на сайте краевого управления МВД, в Белореченском районе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В каждом из них было по 5 человек. По предварительным данным, один из автомобилей двигался по встречной полосе. Среди погибших один ребенок.