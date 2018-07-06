9 человек погибли в результате ДТП в Краснодарском крае
Одна девушка доставлена в реанимацию. Как сообщается на сайте краевого управления МВД, в Белореченском районе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В каждом из них было по 5 человек. По предварительным данным, один из автомобилей двигался по встречной полосе. Среди погибших один ребенок.
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paulotto 06 июля 2018 | 21:15
Кошмар