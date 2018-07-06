Начался четвертьфинальный матч Чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Бельгии
Победитель этой игры встретится в полуфинале со сборной Франции, которая сегодня со счетом 2:0 обыграла хорватов.
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Победитель этой игры встретится в полуфинале со сборной Франции, которая сегодня со счетом 2:0 обыграла хорватов.
Комментарии7
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soznatelni 06 июля 2018 | 21:09
Каких ХОРВАТОВ!!!!! Бестолочи ЭХОВСКИЕ!!!! Походу и "Эхо" ваше такое же кривое!!!!
patrikk_1 06 июля 2018 | 21:15
Бельгия открыла счёт.
tom_tom 06 июля 2018 | 21:16
Свершилось! Новый бюджет РФ:
без пенсионеров, но с ракетами!
Расходы на пенсии сократят на ₽51,5 млрд, а на социальную политику на ₽53,4 млрд. Зато силовики получат дополнительные ₽27,3 млрд и ₽97,4 млрд и потратят на войнушку!
lapsha 06 июля 2018 | 21:13
Начался матч достойный финала.
zztop1960 06 июля 2018 | 21:15
Бывший тренер "Реала": победа России над Испанией — торжество антифутбола. В матче с россиянами испанцы владели мячом 75 процентов времени и нанесли 22 удара по воротам против семи у россиян. Кроме того, испанцы в 1/8 финала установили рекорд чемпионатов мира по числу точных передач в одном матче. Уже к 84-й минуте они совершили 703 точных паса — на один больше, чем сделали аргентинцы в матче с греками на ЧМ-2010. Наши игроки считали, что могут решить исход встречи в любой момент, но антифутбол восторжествовал над футболом, в который играет сборная Испании".
liquidsky__ 06 июля 2018 | 21:16
даа, автогол бразильцев- это неожиданно
lapsha 06 июля 2018 | 21:17
сумасшедшее давление бразильцев, распечатавших собственные ворота.