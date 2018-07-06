Президент Франции Макрон прилетит в Петербург на полуфинальный матч Чемпионата мира с участием национальной сборной
Президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в Санкт-Петербург на полуфинальный матч Чемпионата мира с участием национальной сборной. Об этом сообщил Елисейский дворец после того, как Франция одержала победу над сборной Уругвая в четвертьфинальном матче Чемпионата мира со счетом 2:0. Соперником сборной Франции в следующей игре станет победитель матча Бельгия – Бразилия, который определится сегодня вечером.
Комментарии4
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danko_viola 06 июля 2018 | 20:44
А где старуха данко1 с резкой критикой? Спец по полуфиналам?
ukraina_biomusor 06 июля 2018 | 20:46
Нахер он тут сдался, этот бабкоеб лягушатный !?))))
olegleon 06 июля 2018 | 20:53
Зрада идеалов Майдана! Порошенко его проклянёт и попросит за это ещё больше денег
golodomor_ze__hohlokost 06 июля 2018 | 20:55
Вот прям в кровавый мордор прилетит?
golodomor_ze__hohlokost 06 июля 2018 | 20:55
Вот прям в кровавый мордор прилетит?