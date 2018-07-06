Президент Франции Макрон прилетит в Петербург на полуфинальный матч Чемпионата мира с участием национальной сборной

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в Санкт-Петербург на полуфинальный матч Чемпионата мира с участием национальной сборной. Об этом сообщил Елисейский дворец после того, как Франция одержала победу над сборной Уругвая в четвертьфинальном матче Чемпионата мира со счетом 2:0. Соперником сборной Франции в следующей игре станет победитель матча Бельгия – Бразилия, который определится сегодня вечером.