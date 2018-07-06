В Греции при невыясненных обстоятельствах умер епископ Бирский и Белорецкий Илия

Как сообщили в РПЦ, он был в Греции в паломнической поездке на Афон. 5-го июля он отправился на берег моря и пропал. На следующий день было обнаружено его тело. Причины смерти 47-летнего священнослужителя пока неизвестны. Тело будет доставлено в Россию.