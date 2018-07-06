Эксперты ОЗХО обнаружили следы органических веществ, содержащих хлор в образцах, изъятых на месте атаки в Думе
Эксперты ОЗХО обнаружили следы органических веществ, содержащих хлор в образцах, изъятых на месте атаки в сирийской Думе 7-го апреля. При этом, как говорится в предварительном докладе организации, никаких органо-фосфорных нервно-паралитических агентов или продуктов их разложения ни в образцах окружающей среды, ни в плазме предполагаемых жертв не найдено.
Комментарии13
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danko_viola 06 июля 2018 | 20:41
А где старуха данко1 спец по хлору???
kottigr1 06 июля 2018 | 20:51
danko_viola: Давайте теперь продажные путинские писарчуки.. Хором выгораживайте Путина помогающего палачу Асаду травить газом сирийских ребятишек..
ukraina_biomusor 06 июля 2018 | 20:54
kottigr1: Пичалька !))))
danko_viola 06 июля 2018 | 20:55
kottigr1: не бузи котигер. Ты еще не отсидел за то дело. 7 котингеров, 6 детских садиков, 5 пивных.
ukraina_biomusor 06 июля 2018 | 20:58
danko_viola: 3 Крыма ,6 ДНР ,78 ЛНР ..... Котопсина еще тот припистнутый !)))))
olegleon 06 июля 2018 | 20:59
kottigr1: ты что тут делаешь? давай ищи руку Кремля в отравлении двух торчков в Британии.
olegleon 06 июля 2018 | 20:56
danko_viola: она со страхом смотрит на отбеливатель. там же есть хлор!
danko_viola 06 июля 2018 | 20:58
olegleon: старая должна удавиться и соль больше не есть. И съехать с маями на кубанщину домой.
sasass 06 июля 2018 | 20:46
Ничего страшного нет - весь Российский народ хлорированную воду пьет и не умирает , даже пенсионный возраст повышает этот Хлор....)))
henry52 06 июля 2018 | 20:46
А если по проще?
olegleon 06 июля 2018 | 21:02
henry52: если совсем просто, то могли найти остатки стирального порошка
snikkersnepper 06 июля 2018 | 20:48
"...Следы органических веществ, содержащих хлор..." можно найти десятками на любой помойке и в любом организме (не задумывались, почему кровь соленая). Опять "кто-то где-то что-то". Виды образцов? Место взятия? Какие именно органические вещества (ведь даже не "следы хлора", а "следы веществ")? А какой концентрации?
vla7815 06 июля 2018 | 21:03
Да и хрен с этой Сирийской Думой. На хрена она, блин, нужна ????