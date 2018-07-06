Эксперты ОЗХО обнаружили следы органических веществ, содержащих хлор в образцах, изъятых на месте атаки в Думе

Эксперты ОЗХО обнаружили следы органических веществ, содержащих хлор в образцах, изъятых на месте атаки в сирийской Думе 7-го апреля. При этом, как говорится в предварительном докладе организации, никаких органо-фосфорных нервно-паралитических агентов или продуктов их разложения ни в образцах окружающей среды, ни в плазме предполагаемых жертв не найдено.