Суд в Махачкале арестовал бывшего первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева
Суд в Махачкале арестовал бывшего первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева и руководителя управления «Автохозяйство» республики Аксабали Абдулатипова. Последний, по сведениям Интерфакса, является племянником экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Обоих арестованных подозревают в превышении должностных полномочий. В среду у них дома прошли обыски и чиновники были задержаны.
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sasass 06 июля 2018 | 20:50
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