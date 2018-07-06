Девушка, пострадавшая в автомобильной аварии на Кубани, находится в реанимации
Об этом ТАСС сообщил глава Рязанского сельского поселения, на территории которого произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате погибли 9 человек, включая ребенка.
Удар был настолько сильным, что двух человек выбросило на дорогу. По предварительным данным, одна из машин двигалась по встречной полосе. На месте работает оперативно-следственная группа.
Комментарии2
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hata_c_krau 06 июля 2018 | 20:47
Чемпионаты с мудалями проводим а разделительные сооружения нет денег построить
olegleon 06 июля 2018 | 20:50
hata_c_krau: разделительные сооружения на сельской дороге должна федеральная власть строить или местная?