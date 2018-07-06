Девушка, пострадавшая в автомобильной аварии на Кубани, находится в реанимации

Об этом ТАСС сообщил глава Рязанского сельского поселения, на территории которого произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате погибли 9 человек, включая ребенка.

Удар был настолько сильным, что двух человек выбросило на дорогу. По предварительным данным, одна из машин двигалась по встречной полосе. На месте работает оперативно-следственная группа.