Власти Петербурга решили пока не закрашивать граффити с изображением тренера сборной России по футболу Черчесова
Власти Петербурга решили пока не закрашивать граффити с изображением тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе «Ленэнерго».
Изображение Черчесова на одной из подстанций появилось после выхода нашей сборной в ¼ финала Чемпионата мира по футболу. Ранее районная администрация потребовала от компании закрасить рисунок, но теперь власти решили оставить изображение до 1-го ноября, поскольку в нем не содержится экстремизма.
Комментарии2
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oneoretwo 06 июля 2018 | 20:16
...решили оставить изображение до 1-го ноября, поскольку в нем не содержится экстремизма.
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на этих уродах что, и вправду испытывают новое оружие ?
sasass 06 июля 2018 | 20:27
Хорваты закрашут...