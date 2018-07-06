Власти Петербурга решили пока не закрашивать граффити с изображением тренера сборной России по футболу Черчесова

Власти Петербурга решили пока не закрашивать граффити с изображением тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе «Ленэнерго».

Изображение Черчесова на одной из подстанций появилось после выхода нашей сборной в ¼ финала Чемпионата мира по футболу. Ранее районная администрация потребовала от компании закрасить рисунок, но теперь власти решили оставить изображение до 1-го ноября, поскольку в нем не содержится экстремизма.