Активисты движения «Стоп Трамп» добились от мэрии Лондона разрешения запустить воздушный шар, изображающий Трампа

Активисты движения «Стоп Трамп» добились от мэрии Лондона разрешения запустить воздушный шар, изображающий президента США Дональда Трампа, во время его визита в Великобританию. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», надувной «малыш Трамп», изображающий американского лидера в подгузнике, является частью кампании против визита главы американского государства в Соединенное королевство. Для получения разрешения британским активистам понадобилось собрать 10 тысяч подписей под соответствующей петицией.