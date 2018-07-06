Активисты движения «Стоп Трамп» добились от мэрии Лондона разрешения запустить воздушный шар, изображающий Трампа
Активисты движения «Стоп Трамп» добились от мэрии Лондона разрешения запустить воздушный шар, изображающий президента США Дональда Трампа, во время его визита в Великобританию. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», надувной «малыш Трамп», изображающий американского лидера в подгузнике, является частью кампании против визита главы американского государства в Соединенное королевство. Для получения разрешения британским активистам понадобилось собрать 10 тысяч подписей под соответствующей петицией.
Комментарии4
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fig__vvam 06 июля 2018 | 20:16
Дети, совершенные дети. По умственному развитию.
Пусть развлекаются.
Чать демократия.
sasass 06 июля 2018 | 20:30
Шар у Трампа крепкий - не мыльный пузырь ...
liquidsky__ 06 июля 2018 | 20:35
sasass: Шару жить до первого дрона.
sasass 06 июля 2018 | 20:56
liquidsky__: Выдержит любой дрон - из бычьего пузыря он сделан...