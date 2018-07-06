Королева Великобритании Елизавета II примет Дональда Трампа и его супругу Меланью во время их визита 13-го июля

Об этом сообщил посол США в Лондоне Вуди Джонсон. Как глава государства Елизавета II встречалась с каждым президентом США с 52-го года, за исключением Линдона Джонсона. По словам посла, после встречи с Елизаветой II Трамп направится в Шотландию, где некоторое время будет готовиться к встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки.