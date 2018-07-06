Королева Великобритании Елизавета II примет Дональда Трампа и его супругу Меланью во время их визита 13-го июля
Об этом сообщил посол США в Лондоне Вуди Джонсон. Как глава государства Елизавета II встречалась с каждым президентом США с 52-го года, за исключением Линдона Джонсона. По словам посла, после встречи с Елизаветой II Трамп направится в Шотландию, где некоторое время будет готовиться к встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки.
Комментарии7
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banyi2 06 июля 2018 | 20:08
А Трамп об этом знает? ))) Он вроде бабушек не очень любит ))))
putin_itogy 06 июля 2018 | 20:08
Уважаю..!!!
glotov 06 июля 2018 | 20:18
С трудом представляю их диалог. Но надо- значит надо.
liquidsky__ 06 июля 2018 | 20:33
Бабулька будет инструктировать внучка, как Россию уговорить на сеновал.
sasass 06 июля 2018 | 20:35
Трамп властелин , а Елизовета королева штата США всего-то...
ostapbey 06 июля 2018 | 20:37
sasass: ты прям как Сталин рассуждаешь.
С Папой Римским!!
Даже..
ostapbey 06 июля 2018 | 20:35
А Путина королева тоже пригласила бы..Но с лэдью.
А у Путина нет лэди ни первой. Ни второй лэди тоже.
И даже..