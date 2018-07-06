Российские власти обсуждают возможность смягчения проекта пенсионной реформы

Об этом Рейтер заявили источники в правительстве, знакомые с ходом обсуждения соответствующих перемен. В частности, звучат предложения повысить пенсионный возраст для женщин на 5, а не на 8 лет, и ввести понятие «предпенсионный возраст».

По разным опросам подавляющее большинство россиян выступает против повышения пенсионного возраста. Партия «Единая Россия» уже столкнулась со снижением своего рейтинга в преддверии региональных выборов в сентябре.