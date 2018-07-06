Российские власти обсуждают возможность смягчения проекта пенсионной реформы
Об этом Рейтер заявили источники в правительстве, знакомые с ходом обсуждения соответствующих перемен. В частности, звучат предложения повысить пенсионный возраст для женщин на 5, а не на 8 лет, и ввести понятие «предпенсионный возраст».
По разным опросам подавляющее большинство россиян выступает против повышения пенсионного возраста. Партия «Единая Россия» уже столкнулась со снижением своего рейтинга в преддверии региональных выборов в сентябре.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 06 июля 2018 | 20:09
А возможности уменьшения собственного воровства и возвращения награбленных триллионов в Россию в Кремле не обсуждают?
А про выполнение путинского обещания создания 25 млн. рабочих мест не думают, прежде чем пенсионный возраст повышать?
danko_viola 06 июля 2018 | 20:34
danko1: старуха ты уже на пенсии? Ты и в пенсиях разбираешься из маями?
luger_max_otto 06 июля 2018 | 20:37
Что Вы, голубчик. Это же их скрепы. На том стоят, на том и... ну, кому как повезет.
post_v 06 июля 2018 | 20:59
danko1:
========
Путин обещал не просто 25 млн. рабочих мест,
а 25 млн. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ рабочих мест
danko_viola 06 июля 2018 | 21:02
post_v: данкло тебя услышала в маями.
ded64 06 июля 2018 | 20:09
Так 60-60 или 65 -60 ??? А как же "женщины живут дольше"...
omichka 06 июля 2018 | 20:15
ded64:
Пьют меньше.
sulla663 06 июля 2018 | 21:03
omichka: При нынешней жизни и перспективах прям обязаны догнать, пока налоги на спиртное позволяют. А то, глядишь - живут, твари больше - на пенсию в 75... Зажрались. Забыли, как в 30-х подыхали... бесплатно. Видимо, главвождь помнит, как жировали его родители на пенсии, хочет обезопасить нас нынче от такого безделья. Тогда средний возраст тех, кому уже ничего не надо, был таким же, как сейчас... И никакие катаклизмы 90-х ничего не изменили. А тут, раз - Путинская стабильность к нам в карманы залезла.
polikarpich 06 июля 2018 | 20:12
Ну, как и было предугадано и предсказано многими. Ожидаемый хитро)I(опый финт "от Кремля", согласно правилу "всегда просите в два раза больше".
"
venezianez49 06 июля 2018 | 20:15
Значит, в нашем правительстве существуют такие "источники", которые сотрудничают с нашими врагами ?
Может быть, наше "любимое" правительство побеспокоится о том, чтобы эти "источники" исчезли навсегда ?
polikarpich 06 июля 2018 | 20:16
venezianez49: Кто где чей враг? Кто на ком стоял?
vla7815 06 июля 2018 | 20:16
Кручу-верчу всех лукануть хочу. А мужики для вас что ???? Рабы что ли ????? Поставили страну раком, а теперь бесправное население должно за ваш дурь и беспрелел отдуваться, блин.
tag188 06 июля 2018 | 20:18
Никаких смягчений!
Народ должен насладиться плодами "выбора" по полной! Пусть хлебают полным половником!
polikarpich 06 июля 2018 | 20:21
tag188: Тоже верно.
Я даже наблюдаю, казалось бы, невозможное в последнее время. У некоторых граждан просыпается мышление и появляются зачатки здравого смысла. И они уже не так сильно любят "дорогого Владим Владимыча".
vadimp 06 июля 2018 | 20:23
"... смягчения проекта пенсионной реформы"
Опять фигней маятся?
Надо не рюшечки к так называемой реформе пришивать, а реальную реформу разрабатывать. И не на основе дебильного "пенсионного возраста", а на основе "потери трудоспособности" (в том числе и по "возрасту". Коли посчитают такую процедуру установления нетрудоспособности нужной).
sokal123 06 июля 2018 | 20:28
Народ согласен на все ,лишь бы выиграть чемпионат.
stoik68 06 июля 2018 | 20:29
Только отмена повышения пенсионного возраста. Иначе Путин не президент.
zolingen 06 июля 2018 | 20:32
Гнать надо эти власти поганой метлой. Просрали все что можно, а мы теперь крутимся. Наемные работники, блин.
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 06 июля 2018 | 20:35
Смягчение параметров женщин +1 а мужчинам +15 . А все к чему-чтоб правительство больше воровало !
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 06 июля 2018 | 20:38
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: Наконец-то женщин прировняли к мужчинам и сразу мужчин и сгнобили-Браво !
sasass 06 июля 2018 | 20:38
Сначала загнули палку , а теперь эта палка обратно не разогнется - может сломаться вместе с властью...
ly4_sveta 06 июля 2018 | 20:45
Гэбня все продумала заранее. Для того изначально и
придумали женщинам восемь лет, чтобы потом, после
недовольства народного, скинуть три, - типа пошли
навстречу пожеланиям, прислушались и изменили. Все и
заткнуться довольные.
buva53 06 июля 2018 | 20:50
Уроды, преступники и мерзавцы - за всё ответите и очень скоро.
yakov_moscow_soviet_union 06 июля 2018 | 20:51
В возможность уменьшения возрастной планки для женщин с восьми лет до пяти верю. Даже допускаю, что и параметры мужского выхода на пенсию снизят и остановятся на 62/57. Даже допускаю, что и повышение будет проходить на полгода, а то и на три месяца в год. А вот введение понятия предпенсионного возраста, если имеется в виду, что соответствующих граждан эта "реформа" не затронет, не верю! Потому что именно на "предпенсионеров" и нацелен главный фискальный удар.