Тушинский суд Москвы арестовал 63-летнего болельщика из Великобритании Тревора Мартина Хорсли
Он 7 лет числится в международном розыске и был задержан в Москве по запросу Объединенных Арабских Эмиратов. В Эмиратах в отношении Хорсли расследуется дело о мошенничестве. Российский адвокат арестованного Магомед Эсердиров уже заявил, что защита обжалует решение суда. По словам адвоката, Хорсли болен диабетом и раком легких.
Добавим, между Россией и Эмиратами существует договор о взаимной выдаче преступников.
Комментарии13
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banyi2 06 июля 2018 | 20:06
СРОЧНО ГОЛОДАТЬ!!! )
ukraina_biomusor 06 июля 2018 | 20:08
banyi2: Непрокатит ! В ОАЭ ему бошку отрубят и делов то !)
banyi2 06 июля 2018 | 20:11
ukraina_biomusor: Так начинать голодать в РФ надо!!! ))) Хотя всё равно отрубят....
golodomor_ze__hohlokost 06 июля 2018 | 20:14
Ему в ОАЭ и диабет и рак вылечат. Топором. Ну или камнями.
glotov 06 июля 2018 | 20:15
Мощный старик!
zayac4 06 июля 2018 | 20:18
Мужик!
j_partizan 06 июля 2018 | 20:26
Он 7 лет числится в международном розыске
__________
Интриги плести, это не преступников разыскивать.
Перевелись Холмсы, остались одни инспекторы Лестрейды.
henry52 06 июля 2018 | 20:27
Придурки, мля. Как можно издеваться над смертельно больным человеком?
putin_itogy 06 июля 2018 | 20:35
Таааааак...
многоходовочка..?
Вова, а оно тебе, надо...?
отпусти, дурак.
понимаю, ты не обладаешь даже толикой стратегического мышеления,
но послушай меня, седого человека..
проблем, опять не оберёшься, дурень!...
ly4_sveta 06 июля 2018 | 20:38
Семь лет в розыске? И вот Российская власть решила
угодить ОАЭ? Знают с кем подписывать договор о выдаче.
sasass 06 июля 2018 | 20:41
Думал едет в страну ПЖиВов , тут сам в суп попал - все места оказались в России заняты ....
kunst54 06 июля 2018 | 20:54
Отпустите мужика!
dedctolet 06 июля 2018 | 20:59
Ишь ты как ловко споймали вражеского жулика.Своих бы так ловили,полный Кремль их,один жирнее другого.