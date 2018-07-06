Тушинский суд Москвы арестовал 63-летнего болельщика из Великобритании Тревора Мартина Хорсли

Он 7 лет числится в международном розыске и был задержан в Москве по запросу Объединенных Арабских Эмиратов. В Эмиратах в отношении Хорсли расследуется дело о мошенничестве. Российский адвокат арестованного Магомед Эсердиров уже заявил, что защита обжалует решение суда. По словам адвоката, Хорсли болен диабетом и раком легких.

Добавим, между Россией и Эмиратами существует договор о взаимной выдаче преступников.