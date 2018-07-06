Девять человек стали жертвами лобового столкновения двух легковых автомобилей в Краснодарском крае

Об этом Интерфаксу сообщили в краевом управлении МВД. Среди погибших несовершеннолетний. Один человек с травмами госпитализирован. Как сообщили ТАСС в администрации Белореченского района, в каждой из машин было по 5 человек, одна из них ехала по встречной полосе в затяжном повороте.