Девять человек стали жертвами лобового столкновения двух легковых автомобилей в Краснодарском крае
Об этом Интерфаксу сообщили в краевом управлении МВД. Среди погибших несовершеннолетний. Один человек с травмами госпитализирован. Как сообщили ТАСС в администрации Белореченского района, в каждой из машин было по 5 человек, одна из них ехала по встречной полосе в затяжном повороте.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ensebeo 06 июля 2018 | 20:05
Не мудрено: со времен СССР новых дорог в России почти не появилось, а машин стало на порядок больше.
nebudbydlom 06 июля 2018 | 20:17
ensebeo: Я езжу регулярно из Майкопского района на Краснодар через Белореченск.
В самом городке дороги в ужасном состоянии, но трасса на Усть-Лабинск с двумя поворотами на Краснодар в идеальном состоянии. Джигиты на дорогих авто любят там погонять с друзьями - вот и бьются регулярно.