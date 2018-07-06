С начала года в России зарегистрировано около 40 тысяч киберпреступлений

Такие данные, как передает РИА, привел зам.главы МВД Игорь Зубов. По его словам, ущерб от преступлений был небольшим, однако их латентность является достаточно высокой, тем более, что многие из них квалифицируются как мошенничество. Замминистра добавил, что большинство этих преступлений совершены на ресурсах за пределами России.