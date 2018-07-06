На сегодняшний день ни одно из СМИ-иноагентов, кроме «Радио Свобода», не предоставило в Минюст необходимую отчетность
Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе министерства, к этим СМИ будут применены меры реагирования в соответствии с российским законодательством. В министерстве отмечают, что «Радио Свобода» выполнила требование закона после того, как было оштрафовано на 100 тысяч рублей.
В России официально зарегистрированы как иноагенты 9 иностранных СМИ.
Комментарии4
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banyi2 06 июля 2018 | 19:43
Ну и закрыть уродов)
andygo__ru 06 июля 2018 | 20:07
banyi2: "Ну и закрыть уродов)" -
- да кто их закроет - это ж... министерские!
vvs_zel 06 июля 2018 | 19:50
"Ну и закрыть уродов)" - минюст.
olegleon 06 июля 2018 | 19:54
"«Радио Свобода» выполнила требование закона после того, как было оштрафовано на 100 тысяч рублей"
вот что штраф животворящий делает