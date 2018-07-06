На сегодняшний день ни одно из СМИ-иноагентов, кроме «Радио Свобода», не предоставило в Минюст необходимую отчетность

Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе министерства, к этим СМИ будут применены меры реагирования в соответствии с российским законодательством. В министерстве отмечают, что «Радио Свобода» выполнила требование закона после того, как было оштрафовано на 100 тысяч рублей.

В России официально зарегистрированы как иноагенты 9 иностранных СМИ.