Соцзащита отправляет детей, живущих в зоне влияния мусорного полигона «Царево», на отдых в лагерь у свалки «Ядрово»
Отделения соцзащиты Московской области отправляют детей, живущих в зоне влияния мусорного полигона «Царево», на бесплатный отдых в лагерь у свалки «Ядрово». Об этом пишут пользователи соцсетей, а также портал Активатика.орг. Лагерь имени 28-ми героев-панфиловцев в поселке Дубосеково готов принять детей уже в третью смену. Путевки предоставляются в основном детям из многодетных и малообеспеченных семей.
Комментарии20
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banyi2 06 июля 2018 | 19:45
Здравствуй фейк от Эха ))))
ura_123 06 июля 2018 | 19:47
banyi2: Опровергни.
serjo1977 06 июля 2018 | 20:22
banyi2: Здравствуй фейк от Эха ))))
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Здравствуйте 11.80 от Пригожина. :-))
plidurok Андрей Филимонов 06 июля 2018 | 19:46
Надеюсь, "руководство «Единой России» подготовило аргументы" о пользе детского отдыха на свалке?
nf5096004 06 июля 2018 | 19:46
Браво! Соцзащите на детей плевать, а у родителей мозги есть?
oldpartizan 06 июля 2018 | 19:55
nf5096004: там скрепы и соловьиный помёт
banyi2 06 июля 2018 | 19:47
В Волоколамском районе Подмосковья, в деревне Дубосеково, в 120 км от столицы находится оздоровительный лагерь, который носит имя 28 Героев-Панфиловцев. Лагерь располагается в лесу, он принадлежит управлению автомобильного автотранспорта «Мострансавто».
Интересно то, что лагерь существует в далекого 1955 года. В период школьных каникул круглый год здесь отдыхают ребята от семи лет до пятнадцати. Детей размещают в жилых корпусах по 5 или 6 человек в номере. Все удобства располагаются на этажах. В холлах корпусов есть телевизоры, музыкальные центры и диваны. Отдыхающие дети кушают пять раз в день в столовой, питание отличается разнообразием.
Территория лагеря огорожена и защищена от проникновения посторонних лиц круглосуточной охраной. Здесь есть стадион, спортивные площадки, огромный киноконцертный зал, игровые площадки, библиотека, музей Боевой славы, автогородок с классом медподготовки, площадкой для обучения езде на велосипеде и компьютерным классом обучения правилам дорожного движения, также есть песчаный пляж и купальни. Открывает и закрывает смену торжественная линейка, костер и концерт. Каждый день здесь ребят ждут праздники, соревнования, дискотеки, ярмарка и прочее.
slash80 06 июля 2018 | 19:50
banyi2: Ну и где фейк ? Вы думаете если в лагери есть пляж и музей Боевой славы то рядом не может быть свалки ?
banyi2 06 июля 2018 | 19:55
slash80: Погуглите по карте и поймёте почему фейк)))
sparky 06 июля 2018 | 20:17
banyi2: Посмотрел карту. 4 км до Полигона Твердых Бытовых Отходов.
Как и написали экологи в Активатика.орг
vinokur 06 июля 2018 | 20:03
slash80: banyi2: Ну и где фейк ?
Он хотел сказать, что 28 героев-панфиловцев - это фейк.
nf5096004 06 июля 2018 | 19:56
banyi2: А воздух со свалки очевидно не может проникнуть через ограждения для посторонних лиц? Вы это хотели сказать?
banyi2 06 июля 2018 | 20:00
nf5096004: Ну свалка там далековато , где то 80 км от лагеря. Лучше конечно в Финляндию )))
sparky 06 июля 2018 | 19:48
Издеваются
viktorova 06 июля 2018 | 19:49
Мединскому там самое место отдохнуть.
oldpartizan 06 июля 2018 | 19:52
очередная победа?
oneoretwo 06 июля 2018 | 19:59
Соцзащита отправляет детей, живущих в зоне влияния мусорного полигона «Царево», на отдых в лагерь у свалки «Ядрово»
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"это твоя родина, сынок..."
serjo1977 06 июля 2018 | 20:20
"Это - твоя Родина, сынооок!" (с)
tadolg 06 июля 2018 | 20:23
Соцзащите надо себе офисы копать в центре свалки, полезнее и для них, и для детей, и для общества в целом
sasass 06 июля 2018 | 20:48
Нарочно не придумаешь...