Соцзащита отправляет детей, живущих в зоне влияния мусорного полигона «Царево», на отдых в лагерь у свалки «Ядрово»

Отделения соцзащиты Московской области отправляют детей, живущих в зоне влияния мусорного полигона «Царево», на бесплатный отдых в лагерь у свалки «Ядрово». Об этом пишут пользователи соцсетей, а также портал Активатика.орг. Лагерь имени 28-ми героев-панфиловцев в поселке Дубосеково готов принять детей уже в третью смену. Путевки предоставляются в основном детям из многодетных и малообеспеченных семей.