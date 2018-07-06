Суд в Махачкале арестовал бывшего первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева на 10 дней
Как передает ТАСС, мера пресечения может быть продлена после предъявления обвинения.
Алиев был снят с должности в минувшую среду и задержан в рамках уголовного дела о превышении полномочий.
Комментарии3
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balamuto 06 июля 2018 | 19:50
Любого сажай, по любому накопаешь.
jetsam 06 июля 2018 | 20:13
balamuto: да ну... вон сечин чист как колбаска...
oneoretwo 06 июля 2018 | 20:18
...отару стригут не жалея...