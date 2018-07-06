Сотрудники британской полиции в костюмах химзащиты исследуют дом в Эймсбери, где были обнаружены британские граждане, подвергшиеся воздействию вещества «Новичок». Как пишет газета «Сан», также проводятся обыски в общежитии для бездомных в Солсбери, где проживала одна из заболевших. В операции по поиску емкости с токсичным веществом, которое, как предполагают, оказалось в руках пострадавших, задействованы даже беспилотные летательные аппараты.