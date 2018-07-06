Сотрудники британской полиции в костюмах химзащиты исследуют дом в Эймсбери
Сотрудники британской полиции в костюмах химзащиты исследуют дом в Эймсбери, где были обнаружены британские граждане, подвергшиеся воздействию вещества «Новичок». Как пишет газета «Сан», также проводятся обыски в общежитии для бездомных в Солсбери, где проживала одна из заболевших. В операции по поиску емкости с токсичным веществом, которое, как предполагают, оказалось в руках пострадавших, задействованы даже беспилотные летательные аппараты.
Комментарии3
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ukraina_biomusor 06 июля 2018 | 19:11
Сотрудники британской полиции в костюмах химзащиты исследуют дом....
Им бы больше пошли бы костюмы клоунов , шоу забабахали - обоссаться можно !))))
banyi2 06 июля 2018 | 19:12
А полицаи рядом в рубашках с короткими рукавами )))) Всё путём )))
glotov 06 июля 2018 | 19:20
Пора им уже в этих костюмчиках в тумбочке у Мэй покопаться.