МВД прекратило дело в отношении москвички Екатерины Конновой

Мать неизлечимо больного ребенка заподозрили в сбыте наркотиков. Она пыталась через интернет продать лекарства, оставшиеся после лечения сына. Как передает ТАСС, дело было прекращено после вмешательства главы МВД Владимира Колокольцева.

Сама возможность возникновения таких процессов сильно вредит репутации самого института права, — сказала в эфире «Эха» главред «Нового литературного обозрения» Ирина Прохорова.

Она добавила, что возможно этот случай заставит следователей в следующий раз не заводить подобных дел.