Руководство «Единой России» подготовило аргументы в пользу повышения пенсионного возраста
Основываясь на материалах, которые будут разосланы региональным отделениям, члены партии будут объяснять гражданам необходимость реформы. Тем временем правительство, по некоторым данным, обсуждает возможность смягчения предстоящей реформы.
Подлинность методички, попавшей в распоряжение «РБК», изданию подтвердили сразу два источника, близких к руководству партии власти. В материалах презентации говорится, что пенсионный возраст выше, чем в России, уже установили 70 процентов стран, включая Белоруссию. Напомнят единороссы и об обещанной прибавке к пенсии тем, кто уже ее получает. Речь идет о тысяче рублей Одна из основных задач «Единой России» — доходчиво объяснить гражданам плюсы «пенсионного маневра». «Мы не должны давать оппозиции возможность заниматься популизмом и набирать очки на этой теме», — заявил собеседник «РБК». Специалисты Минздрава, между тем, выступили со своим видением позитивных сторон реформы. Главный гериатр ведомства в интервью агентству «РИА «Новости» сказала, например, что неработающие мужчины чаще злоупотребляют спиртным и страдают депрессией. План смягчения параметров реформы, по сведениям Reuters, включает в себя повышение пенсионного возраста для женщин не на 8 лет, а на 5. Также власти могут ввести понятие «предпенсионный возраст». Окончательное решение рассчитывают принять к осени, в преддверии региональных выборов. Не исключено, что о смягчении реформы заявит лично Владимир Путин.
Объявленный план повышения пенсионного возраста ударил по рейтингу Владимира Путина. За последние недели доля россиян, готовых проголосовать за президента на выборах, снизилась с 62 до 54 процентов.
Комментарии11
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nata_roo 06 июля 2018 | 19:07
Алеша смысла в критический момент...
tanyaya 06 июля 2018 | 19:13
nata_roo: Закусывать надо, тётя. И желательно в доме иметь не только капусточку, но и горячие мясные закуски. А то совсем сопьёшься и Алёша реально придет к тебе навсегда, окончательно и полностью .
nata_roo 06 июля 2018 | 19:19
tanyaya: Нет, ну факт же: Алеша смылся, а если бы не смылся, он бы не допустил подобного охмурения народонаселения Единой Россией!
ТОЛЬКО Навальный! ТАК победим!
romashka__ 06 июля 2018 | 19:20
Руководство «Единой России» награбило и наворовало, а теперь подготовило аргументы в пользу повышения пенсионного возраста. Так может поступать только ПЖиВ.
mordechay_blinchikof 06 июля 2018 | 19:09
больше ада! шоб упавший рейтинг спать ему не давал!
tanyaya 06 июля 2018 | 19:09
Без устали работаем по теме пенсий.
Теперь нам приказали рассказывать (придумывать) "личные" истории, вроде:
- моей бабушке 91 год и она до сих пор работает,
- в моей семье все рады, что повысили пенсионный возраст,
- а вот один знакомый вышел на пенсию и спился, а так бы работал и горя не знал
(с) Исповедь Кремлебота - телеграм-канал
Именно эти тезисы будут вбрасываться сейчас везде.
bozk 06 июля 2018 | 19:09
Дорожает обслуживание яхт и дворцов. Вот аргумент.
lechak 06 июля 2018 | 19:09
Лучше бы они аргументировали свои милионные доходы, дома на рублёвке и недвижимость за границей... гамнюки.
compare 06 июля 2018 | 19:15
эта "прибавка",в тысячу рублей,просто оскорбительна. что можно за месяц,купить на этот "косарик"? самим,про него говорящим,не стыдно?
tanyaya 06 июля 2018 | 19:19
compare: Им не стыдно. Они просто не знают, что можно купить на 1000 рублей, и вообще не знают, как выглядят 1000 рублей, так как оперируют числами от 1000 баксов и выше.
nichirin 06 июля 2018 | 19:17
А кто будет оппонировать данным аргументам, пардоньте?