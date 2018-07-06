Руководство «Единой России» подготовило аргументы в пользу повышения пенсионного возраста

Основываясь на материалах, которые будут разосланы региональным отделениям, члены партии будут объяснять гражданам необходимость реформы. Тем временем правительство, по некоторым данным, обсуждает возможность смягчения предстоящей реформы.

Подлинность методички, попавшей в распоряжение «РБК», изданию подтвердили сразу два источника, близких к руководству партии власти. В материалах презентации говорится, что пенсионный возраст выше, чем в России, уже установили 70 процентов стран, включая Белоруссию. Напомнят единороссы и об обещанной прибавке к пенсии тем, кто уже ее получает. Речь идет о тысяче рублей Одна из основных задач «Единой России» — доходчиво объяснить гражданам плюсы «пенсионного маневра». «Мы не должны давать оппозиции возможность заниматься популизмом и набирать очки на этой теме», — заявил собеседник «РБК». Специалисты Минздрава, между тем, выступили со своим видением позитивных сторон реформы. Главный гериатр ведомства в интервью агентству «РИА «Новости» сказала, например, что неработающие мужчины чаще злоупотребляют спиртным и страдают депрессией. План смягчения параметров реформы, по сведениям Reuters, включает в себя повышение пенсионного возраста для женщин не на 8 лет, а на 5. Также власти могут ввести понятие «предпенсионный возраст». Окончательное решение рассчитывают принять к осени, в преддверии региональных выборов. Не исключено, что о смягчении реформы заявит лично Владимир Путин.

Объявленный план повышения пенсионного возраста ударил по рейтингу Владимира Путина. За последние недели доля россиян, готовых проголосовать за президента на выборах, снизилась с 62 до 54 процентов.