Определился первый полуфиналист Чемпионата мира по футболу

Это сборная Франции, уверенно обыгравшая в четвертьфинале команду Уругвая.

Отсутствие Эдинсона Кавани оказалось определяющим фактором в этой игре. Мяч не держался в линии атаки сборной Уругвая. Без своего напарника несколько потерялся нападающий Барселоны Луис Суарес – единственная звезда команды. Оставалось ждать ошибки уругвайской обороны. Первую допустили центральные защитники, позволив Рафаэлю Варану подрезать мяч в дальний угол после подачи со штрафного Антуана Гризмана. Гризман стал автором второго гола, хотя скорее таковым следует считать вратаря уругвайской команды Фернандо Мусллеру, который допустил чудовищный ляп, выпустив мяч из рук в ситуации, которая к этому не располагала. Это избавило Францию от нервной концовки. Уругвай постарался нагрузить голкипера сборной Франции и защитников верховыми подачами, но этим их не обеспокоил.

Сегодня определится еще один полуфиналист. В 9 вечера сыграют сборные Бразилии и Бельгии.