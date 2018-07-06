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19:00, 06 июля 2018

Определился первый полуфиналист Чемпионата мира по футболу

Это сборная Франции, уверенно обыгравшая в четвертьфинале команду Уругвая.

Отсутствие Эдинсона Кавани оказалось определяющим фактором в этой игре. Мяч не держался в линии атаки сборной Уругвая. Без своего напарника несколько потерялся нападающий Барселоны Луис Суарес – единственная звезда команды. Оставалось ждать ошибки уругвайской обороны. Первую допустили центральные защитники, позволив Рафаэлю Варану подрезать мяч в дальний угол после подачи со штрафного Антуана Гризмана. Гризман стал автором второго гола, хотя скорее таковым следует считать вратаря уругвайской команды Фернандо Мусллеру, который допустил чудовищный ляп, выпустив мяч из рук в ситуации, которая к этому не располагала. Это избавило Францию от нервной концовки. Уругвай постарался нагрузить голкипера сборной Франции и защитников верховыми подачами, но этим их не обеспокоил.

Сегодня определится еще один полуфиналист. В 9 вечера сыграют сборные Бразилии и Бельгии.

Комментарии

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banyi2 06 июля 2018 | 19:10

Я за Уругвай болел ((( Ну вечерком за Бразилию болеть буду, но (тихо по секрету) - за Бельгию)))

lapsha 06 июля 2018 | 19:12

Французы, скатавшие нулевую ничью с датчанами, при равной игре оказались более удачливыми. Значит вылетят в полуфинале.

sscull 06 июля 2018 | 19:15

Нудистика...

banyi2 06 июля 2018 | 19:15

Вот завтра интересно будет РФ-Хорватия. Никаких мнений у меня нет.

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