На Сочи обрушились сильные ливни
Как сообщает «Новая газета», за день до четвертьфинала Россия – Хорватия многие улицы и дороги Сочи затоплены. Между тем, международный аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Гидрометцентр прогнозирует в день матча грозу, но непосредственно во время встречи дождь маловероятен.
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hrenvam 06 июля 2018 | 19:04
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