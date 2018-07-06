На Сочи обрушились сильные ливни

Как сообщает «Новая газета», за день до четвертьфинала Россия – Хорватия многие улицы и дороги Сочи затоплены. Между тем, международный аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Гидрометцентр прогнозирует в день матча грозу, но непосредственно во время встречи дождь маловероятен.