Минюст предупреждает, что и далее будет принимать меры против СМИ-иноагентов, которые не предоставляют отчетность

Минюст предупреждает, что и далее будет принимать меры против СМИ-иноагентов, которые, как и «Радио Свобода», не предоставляют отчетность. Накануне «Радио Свобода» была оштрафована на 100 тысяч рублей. Впрочем, как сообщили Интерфаксу в министерстве, после составления протокола за непредоставление обязательной отчетности «Радио Свобода» исполнила указанную обязанность.