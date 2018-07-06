Минюст предупреждает, что и далее будет принимать меры против СМИ-иноагентов, которые не предоставляют отчетность
Минюст предупреждает, что и далее будет принимать меры против СМИ-иноагентов, которые, как и «Радио Свобода», не предоставляют отчетность. Накануне «Радио Свобода» была оштрафована на 100 тысяч рублей. Впрочем, как сообщили Интерфаксу в министерстве, после составления протокола за непредоставление обязательной отчетности «Радио Свобода» исполнила указанную обязанность.
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aleks50 Алексей Клубников 06 июля 2018 | 18:43
От минюста кроме пакости особо и ждать нечего.